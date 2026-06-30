La Sala Consiliare del Comune si è trasformata oggi in un crocevia di emozioni e solidarietà. In questa mattinata di martedì 30 giugno, alle ore 11.00, la comunità dianese ha celebrato i suoi nuovi 19 cittadini – nati nel 2025 – attraverso un gesto che profuma di futuro e speranza: la consegna delle Pigotte UNICEF.

Non si tratta di semplici bambole di stoffa, ma di veri e propri “ambasciatori di vita”. Ogni Pigotta consegnata rappresenta infatti un ponte invisibile tra le famiglie di Diano Marina e i bambini che, in angoli remoti del pianeta, riceveranno grazie a questo gesto le cure e le vaccinazioni necessarie per crescere. Il motto dell’iniziativa, “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”, ha risuonato tra le mura del Comune come una promessa mantenuta.

La consegna delle Pigotte è avvenuta con la partecipazione attiva di Giovanna Siclari, referente del Comitato Provinciale UNICEF, la cui presenza ha sottolineato il legame indissolubile tra l’amministrazione locale e l’organizzazione internazionale. L’impegno del Comune non è solo simbolico: l’ente ha stanziato 1.200 euro per il biennio 2025-2026, con un investimento diretto nella salute globale, trasformando il lieto evento di una nascita locale in una possibilità di sopravvivenza altrove. Ogni bambola garantisce infatti l’acquisto del vaccino per le malattie killer (tra cui malaria e polmonite) che ogni hanno fanno contare moltissime piccole vittime.

“Accogliere una nuova vita nella nostra comunità è sempre un momento di gioia, ma farlo tendendo la mano a chi soffre eleva il senso di questo nostro piccolo gesto” ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Oggi Diano Marina non consegna solo un dono, ma trasmette un valore: quello della responsabilità collettiva verso l’infanzia, ovunque essa si trovi”. L’Assessore Sabrina Messico ha posto l’accento sulla valenza educativa dell’iniziativa: “Vedere i genitori stringere queste Pigotte mentre tengono in braccio i loro figli è un’immagine potente. Stiamo piantando i semi di una cultura della cura e della solidarietà. Ogni bambino nato nel 2025 a Diano Marina porta con sé, da oggi, il merito di aver aiutato un suo coetaneo nel mondo”.