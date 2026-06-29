Stop definitivo alla sosta selvaggia in un tratto critico di Diano Marina. Per garantire la sicurezza degli automobilisti e la corretta visibilità in curva, il Comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che istituisce il divieto di fermata in Via Aurelia Ovest, nel tratto della SS1 compreso tra Via Pacetta e Via Divina Provvidenza.

Le motivazioni dell’intervento

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle “molteplici segnalazioni pervenute a questo Comando che lamentavano la presenza di autovetture parcheggiate in tale tratto di curva con pericolo per la circolazione stradale”. Come evidenziato dal Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, l’intervento risponde all’esigenza primaria di “inibire la sosta di autoveicoli… per ragioni di sicurezza oltre all’esigenza di rendere chiaramente visibile l’andamento dell’asse stradale”.

Il nuovo piano viabilità

Per disciplinare il traffico e scoraggiare il fenomeno delle auto in sosta vietata, l’ordinanza prevede:

Divieto di fermata: Sarà istituito sul lato monte della strada nel tratto interessato, con la contestuale installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada.

Sarà istituito sul lato monte della strada nel tratto interessato, con la contestuale installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada. Delineatori di margine: Verranno installati 15 delineatori normali per delimitare meglio il bordo carreggiata e aumentare la percezione visiva del tracciato.

La posa della segnaletica sarà curata dalla società Gestioni Municipale SpA, mentre la vigilanza sull’esecuzione del provvedimento sarà affidata agli agenti del servizio di Polizia Stradale. L’amministrazione ricorda che, a tutela della fluidità del traffico e della sicurezza pubblica, le violazioni alla nuova disciplina saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.