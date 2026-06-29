Il Presidente del Consiglio di Diano Marina ha convocato una seduta ordinaria del Consiglio Comunale per lunedì 30 settembre 2024, alle ore 20:00, presso la sala delle adunanze consiliari. In caso di necessità, una seconda convocazione è prevista per martedì 1 ottobre 2024, sempre alle ore 20:00.
Ordine del giorno e punti in discussione
La seduta sarà dedicata all’approvazione di importanti atti amministrativi e alla trattazione di diverse interrogazioni presentate dai gruppi consiliari:
- Atti Amministrativi e Regolamenti:
- Lettura ed approvazione dei verbali della seduta dell’11 settembre 2024 (atti dal n. 51 al n. 59).
- Approvazione del nuovo piano comunale di protezione civile relativo alla gestione del rischio meteoidrogeologico.
- Approvazione del regolamento per il servizio di trasporto scolastico comunale (scuolabus).
- Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011.
- Approvazione della variante agli articoli 28 e 38 del regolamento edilizio comunale.
- Risposte alle interrogazioni:
- Il Consiglio discuterà le risposte a quattro interrogazioni presentate dal gruppo “Diano domani” (Consiglieri Dott. Francesco Parrella e Dott.ssa Micaela Cavalleri) relative a: Borgo Paradiso, avvio dell’anno scolastico, realizzazione della ciclovia tirrenica e conclusione della stagione estiva.
- Sarà inoltre fornita risposta all’interrogazione riguardante i controlli delle acque marine, presentata dai consiglieri Dott. Gen. Marcello Bellacicco e Dott.ssa Elisabetta Borghi.