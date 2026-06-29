Martedì 30 giugno 2026, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospita John Scofield, considerato uno dei chitarristi jazz più influenti al mondo. Vincitore di tre Grammy Awards e collaboratore di leggende come Miles Davis ed Herbie Hancock, l’artista si esibirà in un concerto che promette di essere un dialogo musicale costante tra jazz, blues e rock.
Un trio di eccellenza sul palco
Ad accompagnare John Scofield in questa serata irripetibile ci saranno due musicisti di fama internazionale, pilastri della scena jazz contemporanea:
- Ben Street: contrabbassista noto per la sua precisione e per le collaborazioni con artisti del calibro di Kurt Rosenwinkel.
- Bill Stewart: batterista innovatore, punto di riferimento del jazz moderno e collaboratore storico di Scofield.
Lo spirito del concerto
L’esibizione sarà basata su una profonda “sinergia intuitiva” tra i musicisti, senza fare affidamento su arrangiamenti predefiniti, cercando di esprimere al meglio l’essenza del trio. Come dichiarato dallo stesso Scofield: “Non ci affidiamo agli arrangiamenti, ma alla sinergia intuitiva che creiamo sul momento. Non c’è rete di protezione: è questo che rende il trio il contesto in cui sento di esprimere il mio meglio”.
Informazioni sull’evento
- Data e ora: Martedì 30 giugno 2026, inizio concerto ore 21:00.
- Biglietti: L’evento è a pagamento; gli ultimi biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.unojazzandblues.it.
- Promozione: La rassegna UnoJazz&Blues è sponsorizzata da Unoenergy.
- Produzione: L’evento è una produzione di E20Sanremo S.r.l., con la direzione artistica di Andrea De Martini e Marco Tonin.