Il Comune di Tortona ha disposto l’istituzione di nuovi “stalli rosa” in diverse aree strategiche del centro cittadino, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel favorire la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini di età non superiore a due anni. Il provvedimento, formalizzato con l’ordinanza dirigenziale n. 151 del 25 giugno 2026, amplia il progetto sperimentale avviato lo scorso anno presso i poliambulatori dell’ASL.
Dove si trovano i nuovi stalli rosa
La nuova disciplina della sosta, curata dal Settore Lavori Pubblici, prevede la creazione di spazi riservati contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore giallo. Le nuove aree individuate sono le seguenti:
- Piazza Galluzzi: sul lato del Bar Gambrinus, di fianco agli stalli moto. È richiesto il rispetto della zona disco esistente con l’obbligo di esporre l’orario di inizio sosta.
- Corso Repubblica: nel tratto compreso tra l’uscita di Piazza Milano e via Anselmi. In questo punto occorre rispettare il divieto di sosta previsto per lo spazzamento meccanizzato della strada.
- Piazza Roma: davanti al civico 20 (angolo via Bidone). Anche qui vige l’obbligo di rispetto della zona disco e dell’esposizione dell’orario di inizio sosta.
- Piazza Allende: sul lato della farmacia. Sarà necessario rispettare il divieto di sosta per il servizio di spazzamento meccanizzato.
Regole per l’utilizzo
Per poter usufruire di questi posti riservati, gli utenti dovranno obbligatoriamente esporre in modo ben visibile, nella parte anteriore del veicolo, l’apposito “permesso rosa”. L’utilizzo degli spazi rimane inoltre subordinato al rispetto delle eventuali limitazioni specifiche presenti nelle singole aree di sosta (come la zona disco o i divieti per lo spazzamento).
L’istituzione di questi parcheggi segue le direttive del Codice della Strada in materia di agevolazioni alla mobilità per le categorie protette, in attesa del regolamento definitivo del Ministero. Le informazioni complete sull’ordinanza sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tortona.