Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, in collaborazione con il Comune e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, invita la cittadinanza a due appuntamenti culturali presso lo Spazio Luigino Maccario del Forte dell’Annunziata. Il primo evento, intitolato “Drôles de poésies – Poesie divertenti”, si terrà sabato 27 giugno alle ore 16.00.

Un recital all’insegna dell’umorismo francese

Il primo incontro propone un recital in lingua francese dedicato ai grandi poeti moderni francesi, con l’umorismo come parola chiave per divertire e stupire il pubblico. Tra gli autori scelti per lo spettacolo figurano nomi del calibro di Jacques Prévert, Paul Eluard, Victor Hugo, Raymond Queneau, Sacha Guitry, Boris Vian, Jean Tardieu e Maurice Carème.

L’evento sarà curato da Hélène Gastaud, Patrick Megevand e Chantal Bertrand, con l’accompagnamento musicale di Jaques Burnouf.

Secondo appuntamento: la memoria storica

Il secondo incontro è previsto per sabato 18 luglio, sempre alle ore 16.00, e sarà dedicato alla presentazione del volume “Francesco Maccario, Internato Militare Italiano N°3494. Diario”.

Il libro narra la tragica esperienza di Francesco Maccario, originario di San Biagio della Cima, catturato sul Brennero il 9 settembre 1943 e diventato l’Internato Militare Italiano n. 3494. Il diario, scritto clandestinamente in presa diretta, offre una testimonianza lucida e toccante che alterna cronaca, emozione, ironia e nostalgia, documentando il drammatico percorso fino alla malattia che lo condusse vicino alla morte. La curatrice Paola Maccario dialogherà per l’occasione con lo storico Paolo Veziano.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sugli incontri, è possibile contattare il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”:

Indirizzo: Via Verdi 41, Ventimiglia

Via Verdi 41, Ventimiglia Telefono: 0184.351181

0184.351181 Email: museoventimiglia@gmail.com

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