La cultura a Tortona diventa sempre più inclusiva e alla portata di tutti. È stato installato all’interno di Palazzo Guidobono, presso gli spazi del MA.DE (Museo Archeologico Dertona), un innovativo pannello tattile multimediale pensato per facilitare la scoperta del patrimonio storico cittadino e abbattere le barriere sensoriali e cognitive.

Le caratteristiche del nuovo strumento

Il nuovo supporto alla visita è stato progettato con un obiettivo chiaro: offrire a chiunque la possibilità di conoscere e vivere in prima persona le bellezze del palazzo. Nello specifico, il pannello mette a disposizione dei visitatori:

Testi ad alta leggibilità, studiati per agevolare la lettura.

Contenuti interamente tradotti in alfabeto Braille.

Immagini in rilievo e tattili, da esplorare per comprendere la conformazione degli spazi e dei reperti.

Una video-audioguida interattiva, attivabile in modo semplice e immediato tramite la scansione di un QR Code.

Una rete territoriale per l’inclusione

L’installazione tortonese non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un più ampio respiro provinciale: si tratta infatti di uno dei sette pannelli realizzati in diversi Comuni dell’Alessandrino. Il progetto di valorizzazione inclusiva è stato promosso da due realtà attive nel settore:

Progetto in Vista APS

RP-Liguria ODV

L’intera operazione è stata resa possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha supportato l’iniziativa nell’ambito del bando “Terre Belle”.

Il plauso dell’Amministrazione comunale

A presentare la novità presso il Museo Archeologico sono intervenuti gli assessori Fabio Morreale e Giordana Tramarin. L’Amministrazione di Tortona ha colto l’occasione per rivolgere un ringraziamento ufficiale alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a Progetto in Vista APS e a tutti i partner coinvolti. Una sinergia vincente che ha permesso di valorizzare il patrimonio cittadino, rendendo l’arte e la storia sempre più a misura di tutti.