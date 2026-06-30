La cultura a Tortona diventa sempre più inclusiva e alla portata di tutti. È stato installato all’interno di Palazzo Guidobono, presso gli spazi del MA.DE (Museo Archeologico Dertona), un innovativo pannello tattile multimediale pensato per facilitare la scoperta del patrimonio storico cittadino e abbattere le barriere sensoriali e cognitive.
Le caratteristiche del nuovo strumento
Il nuovo supporto alla visita è stato progettato con un obiettivo chiaro: offrire a chiunque la possibilità di conoscere e vivere in prima persona le bellezze del palazzo. Nello specifico, il pannello mette a disposizione dei visitatori:
- Testi ad alta leggibilità, studiati per agevolare la lettura.
- Contenuti interamente tradotti in alfabeto Braille.
- Immagini in rilievo e tattili, da esplorare per comprendere la conformazione degli spazi e dei reperti.
- Una video-audioguida interattiva, attivabile in modo semplice e immediato tramite la scansione di un QR Code.
Una rete territoriale per l’inclusione
L’installazione tortonese non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un più ampio respiro provinciale: si tratta infatti di uno dei sette pannelli realizzati in diversi Comuni dell’Alessandrino. Il progetto di valorizzazione inclusiva è stato promosso da due realtà attive nel settore:
- Progetto in Vista APS
- RP-Liguria ODV
L’intera operazione è stata resa possibile grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha supportato l’iniziativa nell’ambito del bando “Terre Belle”.
Il plauso dell’Amministrazione comunale
A presentare la novità presso il Museo Archeologico sono intervenuti gli assessori Fabio Morreale e Giordana Tramarin. L’Amministrazione di Tortona ha colto l’occasione per rivolgere un ringraziamento ufficiale alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a Progetto in Vista APS e a tutti i partner coinvolti. Una sinergia vincente che ha permesso di valorizzare il patrimonio cittadino, rendendo l’arte e la storia sempre più a misura di tutti.