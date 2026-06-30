Il Comune di Tortona apre le porte alle nuove generazioni, offrendo un’importante occasione di crescita e formazione a 45 giovani che prenderanno parte ai progetti del Servizio Civile Universale. Attraverso l’approvazione delle graduatorie definitive, l’Amministrazione comunale si prepara ad accogliere gli operatori volontari, che avranno così l’opportunità unica di conoscere da vicino la macchina comunale e di contribuire attivamente, con le loro energie e competenze, al miglioramento della città e dei servizi offerti alla comunità.

Un’esperienza sul campo per il bene di Tortona

Entrare a far parte del Servizio Civile Universale rappresenta per questi ragazzi molto più di una semplice occupazione: è una vera e propria palestra di cittadinanza attiva. L’Ente ha aderito al bando ordinario con l’obiettivo di inserire nuove forze all’interno delle proprie strutture, puntando su progetti concreti che spaziano dall’accoglienza alla cultura, fino all’ambiente e al supporto sociale. Alla chiusura del bando, sono giunte ben 67 candidature da parte di ragazzi desiderosi di mettersi in gioco per la propria città, a dimostrazione del grande interesse verso l’iniziativa.

Tutti i progetti in partenza

Il piano approvato prevede la distribuzione dei 45 operatori volontari all’interno di sette differenti progetti strategici, pensati per rispondere alle esigenze del territorio e per garantire forte inclusività, destinando quote specifiche a giovani con bassa scolarizzazione (GMO). Ecco nel dettaglio come saranno suddivisi i posti all’interno dell’Amministrazione:

Generazioni Connesse: 11 posti disponibili (di cui 4 riservati a giovani con bassa scolarizzazione).

11 posti disponibili (di cui 4 riservati a giovani con bassa scolarizzazione). Germogli di Futuro: 8 posti disponibili (di cui 3 riservati a giovani con bassa scolarizzazione).

8 posti disponibili (di cui 3 riservati a giovani con bassa scolarizzazione). Viva la Cultura! Iniziative per una Comunità Viva: 8 posti disponibili (di cui 3 riservati a giovani con bassa scolarizzazione).

8 posti disponibili (di cui 3 riservati a giovani con bassa scolarizzazione). Giovani per Tortona: il domani oggi: 6 posti disponibili (di cui 2 riservati a giovani con bassa scolarizzazione).

6 posti disponibili (di cui 2 riservati a giovani con bassa scolarizzazione). Sportelli Aperti: Supporto e accoglienza a Tortona: 4 posti disponibili (di cui 1 riservato a giovani con bassa scolarizzazione).

4 posti disponibili (di cui 1 riservato a giovani con bassa scolarizzazione). Protezione in azione – Informare e curare la comunità: 4 posti disponibili (di cui 1 riservato a giovani con bassa scolarizzazione).

4 posti disponibili (di cui 1 riservato a giovani con bassa scolarizzazione). Radici di Cura: 4 posti disponibili (di cui 1 riservato a giovani con bassa scolarizzazione).

Graduatorie e prossimi passi

Le selezioni si sono svolte attraverso un’apposita commissione che ha valutato i candidati durante le sedute del 28 maggio, dell’8 e del 15 giugno 2026. Ora l’iter burocratico si è formalmente concluso con l’approvazione dei verbali e delle relative graduatorie. Gli elenchi, redatti in ordine decrescente di punteggio, verranno trasmessi al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sancendo di fatto l’imminente inizio di questa entusiasmante avventura professionale e umana per i 45 giovani selezionati.

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