l Consiglio Comunale di Tortona, nel corso della seduta del 25 giugno, ha approvato una delibera che introduce un’importante novità per i contribuenti: l’adesione alla definizione agevolata per i debiti locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La misura riguarda le pendenze accumulate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e rappresenta una duplice opportunità. Da un lato, permette ai cittadini di regolarizzare la propria posizione alleggerendo il carico fiscale, dall’altro consente al Comune di migliorare gli equilibri di cassa tentando di recuperare crediti di difficile esazione.

Cosa si paga e cosa viene cancellato

L’agevolazione offre la possibilità di estinguere le vecchie pendenze a condizioni nettamente più favorevoli, scorporando dal totale le maggiorazioni maturate nel tempo. Nello specifico, chi aderirà dovrà versare unicamente:

La somma dovuta a titolo di capitale ;

; Le spese di notifica ;

; Le spese per eventuali procedure esecutive.

A venire completamente azzerati saranno invece gli interessi (inclusi quelli di mora), l’aggio e, nel caso dei tributi comunali, anche le sanzioni.

Un discorso a parte meritano le multe per violazione del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative: in questo caso la sanzione originaria andrà comunque pagata per intero, ma lo “sconto” riguarderà l’annullamento degli interessi e di tutti gli oneri accessori.

Date da ricordare e modalità di adesione

L’intero iter sarà gestito in via telematica direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ecco le scadenze principali per chi vorrà avvalersi di questo strumento:

Dal 15 settembre: i contribuenti potranno accedere alla propria area riservata sul portale dell’Agenzia per verificare quali carichi rientrino nella sanatoria.

i contribuenti potranno accedere alla propria area riservata sul portale dell’Agenzia per verificare quali carichi rientrino nella sanatoria. Dal 16 settembre al 31 ottobre: finestra temporale per presentare, esclusivamente in modalità telematica, la domanda ufficiale di adesione.

finestra temporale per presentare, esclusivamente in modalità telematica, la domanda ufficiale di adesione. Modalità di saldo: i cittadini avranno la scelta di pagare l’importo ricalcolato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure optare per una rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali.

Le dichiarazioni: “Primi in Italia ad applicare l’opportunità”

La volontà politica dell’Amministrazione è stata quella di recepire il prima possibile le indicazioni della recente normativa nazionale.

“Tortona è fra i primi Comuni in Italia ad aver recepito e applicato questa nuova opportunità introdotta dal legislatore nazionale” ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Daniele Calore, sottolineando come la Giunta abbia voluto “approvare tempestivamente la delibera per mettere i cittadini nelle condizioni di beneficiare della definizione agevolata fin dall’apertura dei termini”.

Calore ha poi ribadito i vantaggi diretti per l’utenza: “Grazie a questa misura sarà possibile regolarizzare la propria posizione a condizioni più favorevoli, pagando esclusivamente il capitale dovuto e le spese previste dalla legge, senza il peso di interessi, sanzioni e altri oneri accessori nei casi previsti dalla normativa”.

L’intervento è ritenuto cruciale anche per la tenuta dei conti pubblici. Come spiegato dal Vicesindaco, l’operazione “rappresenta un’opportunità importante anche per il Comune, per recuperare crediti ormai risalenti nel tempo e che, in molti casi, sono stati stralciati anche dal bilancio comunale perché risultati di fatto inesigibili, non essendo stati recuperati neppure dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione”. Si tratta, in sintesi, di “un ultimo tentativo che questa Amministrazione mette in campo per recuperare quanto dovuto all’ente, con l’obiettivo di coniugare attenzione verso i contribuenti e tutela delle risorse pubbliche”.