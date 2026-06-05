Il Comando Provinciale di Alessandria ha celebrato il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma. Una giornata di bilanci e orgoglio, culminata con la consegna di encomi e apprezzamenti ai militari del territorio che si sono distinti per spiccato acume investigativo, impegno all’estero e profonda vicinanza alla popolazione.

Nel pomeriggio odierno, la città di Alessandria si è stretta attorno ai suoi militari per celebrare il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia, ospitata dal Comando Provinciale, si è svolta alla presenza del Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Palatini, del Prefetto, Dottoressa Alessandra Vinciguerra, del Questore, Dottor Sergio Molino, e delle maggiori autorità politiche, militari e religiose del territorio.

Come ricordato durante l’evento, sebbene l’Arma sia stata creata il 13 luglio 1814, la festa nazionale ricorre il 5 giugno per commemorare la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa alla Bandiera nel 1920. Il Colonnello Palatini si è rivolto allo schieramento – in rappresentanza delle cinque Compagnie, delle cinquantasei Stazioni, del Reparto Operativo, dei Carabinieri Forestali e dei reparti speciali – sottolineando l’importanza della sinergia istituzionale a salvaguardia della sicurezza pubblica e a sostegno delle fasce più deboli.

A margine delle celebrazioni, sono stati conferiti i riconoscimenti ai militari che, nell’ultimo anno, si sono particolarmente distinti in servizio d’istituto e in attività di polizia giudiziaria.

Tutela del patrimonio e missioni internazionali

Il respiro delle operazioni condotte dai militari alessandrini ha superato i confini nazionali:

Un Encomio Semplice del Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma è stato concesso al Tenente Colonnello Silvio Mele , Comandante del Reparto Operativo di Alessandria. Ha diretto e partecipato personalmente a una complessa indagine internazionale che ha permesso di recuperare e restituire alla Spagna 65 opere d’arte illecitamente importate in Italia, per un valore di circa 3 milioni di euro. La ricompensa è stata consegnata dal Prefetto Alessandra Vinciguerra.

del Comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma è stato concesso al Tenente Colonnello , Comandante del Reparto Operativo di Alessandria. Ha diretto e partecipato personalmente a una complessa indagine internazionale che ha permesso di recuperare e restituire alla Spagna 65 opere d’arte illecitamente importate in Italia, per un valore di circa 3 milioni di euro. La ricompensa è stata consegnata dal Prefetto Alessandra Vinciguerra. Il Maresciallo Capo Marcellino Cara, Comandante della Stazione di Bosco Marengo, ha ricevuto un Encomio semplice ed Elogio dal Comandante della Joint Task Force Lebanon (Operazione Leonte). Impegnato in Libano, ha offerto un prezioso contributo nelle indagini sulle violazioni della Risoluzione ONU, in particolare in seguito a un attacco a un convoglio a Beirut e al rinvenimento di ordigni inesplosi. A premiarlo è stato il GIP del Tribunale di Alessandria, Dottor Gianluigi Biasci.

Il contrasto alla criminalità sul territorio

Grande attenzione è stata rivolta al presidio delle nostre città contro furti e narcotraffico:

A Valenza, è stato concesso il Vivissimo Compiacimento del Comandante della Legione Piemonte e Valle d’Aosta al Luogotenente Carica Speciale Cosimo Cicero , al Vice Brigadiere Michele Conte e al Carabiniere Scelto Alessio Maria Capitano (Comandante e addetti alla Stazione locale), per aver condotto l’indagine che ha assicurato alla giustizia due autori di una tentata rapina. Il premio è stato consegnato dal Questore Sergio Molino.

del Comandante della Legione Piemonte e Valle d’Aosta al Luogotenente Carica Speciale , al Vice Brigadiere e al Carabiniere Scelto (Comandante e addetti alla Stazione locale), per aver condotto l’indagine che ha assicurato alla giustizia due autori di una tentata rapina. Il premio è stato consegnato dal Questore Sergio Molino. Per la Stazione di Bassignana, un Vivissimo Apprezzamento è andato all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Sergio D’Eramo e all’Appuntato Marco Cucè. I due militari hanno condotto un’attività contro la produzione e lo spaccio di stupefacenti, culminata con due arresti in flagranza e ingenti sequestri. La ricompensa è stata consegnata dal Sindaco di Alessandria, Dottor Giorgio Abonante.

Vicinanza ai cittadini e dedizione al servizio

L’Arma si conferma un punto di riferimento vitale anche nel soccorso quotidiano e nella continuità del servizio alla comunità:

L’Appuntato Scelto Massimo Migheli (Nucleo Informativo di Alessandria) ha ricevuto un Vivissimo Apprezzamento per aver tempestivamente soccorso un ciclista colto da malore a Cuccaro Monferrato, assistendolo fino all’arrivo dei sanitari. In un momento di grande emozione, a consegnargli il riconoscimento è stato lo stesso ciclista soccorso, il signor Walter Innocenzo.

(Nucleo Informativo di Alessandria) ha ricevuto un per aver tempestivamente soccorso un ciclista colto da malore a Cuccaro Monferrato, assistendolo fino all’arrivo dei sanitari. In un momento di grande emozione, a consegnargli il riconoscimento è stato lo stesso ciclista soccorso, il signor Walter Innocenzo. Un Vivo apprezzamento del Comandante Provinciale è stato assegnato all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Luciano (Centro Telematico). Il militare ha soccorso ad Alessandria un’anziana donna che, accompagnando i nipotini a scuola, si era fratturata il femore, prestando assistenza e tranquillizzando i bambini. Il premio è stato consegnato dalla figlia della donna.

del Comandante Provinciale è stato assegnato all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale (Centro Telematico). Il militare ha soccorso ad Alessandria un’anziana donna che, accompagnando i nipotini a scuola, si era fratturata il femore, prestando assistenza e tranquillizzando i bambini. Il premio è stato consegnato dalla figlia della donna. Infine, il Vivissimo Compiacimento del Comandante Provinciale ha omaggiato la straordinaria carriera del Luogotenente Carica Speciale Alberto Tamma, Comandante della Stazione di Balzola. Sottufficiale di indiscusso valore morale, Tamma si è eretto per oltre vent’anni a saldo punto di riferimento per la popolazione e le istituzioni di Balzola, formando decine di giovani carabinieri e diventando un fulgido esempio di dedizione al dovere. Il premio gli è stato consegnato direttamente dal Colonnello Giovanni Palatini.