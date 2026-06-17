Il fascino dei ghiacci, delle grandi avventure e delle imprese storiche sbarca a Tortona. Lunedì 22 giugno, alle ore 21.00, il suggestivo spazio del Chiostro dell’Annunziata aprirà le porte all’evento intitolato “da Tortona all’Artico”. La serata sarà interamente dedicata a ripercorrere e celebrare ben 125 anni di esplorazioni polari che hanno visto un forte legame con il Tortonese e l’intero Piemonte.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle atmosfere delle spedizioni estreme, scoprendo le connessioni storiche tra il territorio locale e i grandi viaggi verso il Grande Nord.

Il racconto di un viaggio storico-esplorativo

Protagonista e relatore dell’incontro sarà Matteo Leddi, da poco rientrato da un importante viaggio di carattere storico ed esplorativo che lo ha condotto fino alle gelide terre di Teller, in Alaska.

La sua avventura assume un significato ancora più profondo in quanto si inserisce in una cornice commemorativa di assoluto rilievo a livello internazionale: la spedizione è stata infatti compiuta in occasione del centenario del primo, storico sorvolo del Polo Nord effettuato da parte del celebre Dirigibile Norge.

I dettagli della serata

Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le testimonianze dirette di questo viaggio e di approfondire la lunga tradizione esplorativa del territorio piemontese e tortonese.

Ad accompagnare i presenti in questo percorso tra storia e ghiacci ci saranno:

Matteo Leddi: in qualità di ospite principale per raccontare il suo viaggio a Teller.

in qualità di ospite principale per raccontare il suo viaggio a Teller. Corrado D’Andrea: a cui è affidato il compito di moderare l’incontro e guidare il dibattito.

L’invito alla partecipazione è aperto a tutti gli appassionati di storia, viaggi e avventura per la serata di lunedì 22 giugno.