l Comune di Diano Marina compie un ulteriore passo avanti per l’apertura del nuovo asilo nido in via G. Rossini. A lavori di realizzazione ormai conclusi, l’Amministrazione ha ufficializzato l’acquisto e la posa in opera delle attrezzature e degli elettrodomestici necessari per allestire il locale cucina, garantendo così la fruibilità della struttura in vista del prossimo anno scolastico. L’appalto è stato assegnato all’impresa Masotti Giuliano di Sanremo.

La procedura di affidamento

Come stabilito dalla Determinazione n. 652 del 24 giugno 2026, firmata dalla Responsabile del Settore Lavori Pubblici Elena Muscarella, il Comune ha optato per un affidamento diretto tramite il portale telematico “Traspare”. Questa scelta è stata resa possibile in virtù dell’importo dei lavori, inferiore alla soglia dei 140.000 euro prevista dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023).

L’incarico è stato affidato all’impresa Masotti Giuliano, con sede a Sanremo in via Armea n. 186/E, che ha presentato un’offerta giudicata congrua e adeguata alle esigenze dell’Ente.

Il valore dell’appalto è pari a 43.117,80 euro (oltre IVA) , per una spesa complessiva impegnata di 52.603,72 euro (IVA al 22% inclusa).

, per una spesa complessiva impegnata di 52.603,72 euro (IVA al 22% inclusa). La fornitura e la posa in opera dovranno essere completate entro 6 settimane dalla sottoscrizione dell’atto da parte dell’operatore economico.

dalla sottoscrizione dell’atto da parte dell’operatore economico. È prevista una penale pari allo 0,5×1000 dell’importo per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Le attrezzature previste per la cucina

Il provvedimento elenca dettagliatamente il materiale acquistato per garantire il corretto e moderno funzionamento del servizio mensa. Tra le attrezzature e gli elettrodomestici in fornitura si evidenziano:

Forno misto multifunzione (Lainox serie compact sapiens) con relativi supporti e portateglie.

Piani cottura in vetroceramica (a 2 e 4 zone).

Cappa aspirante a parete con motore centrifugo a doppia aspirazione.

Armadi refrigerati di diverse capacità (tra cui modelli per temperature da -2° a +8°C e da -10° a -20°C).

Lavastoviglie con addolcitore automatico.

Arredi in acciaio inox, tra cui tavoli armadiati con porte scorrevoli, lavatoi con gocciolatoi, pensili, e diverse scaffalature.

L’acquisizione di queste dotazioni completa l’allestimento del polo per l’infanzia, preparando la struttura di via Rossini all’accoglienza dei bambini per l’inizio del prossimo ciclo educativo.