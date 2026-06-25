A seguito di un sopralluogo tecnico che ha evidenziato una situazione di rischio per i passanti, il Sindaco di Diano Marina ha firmato un’ordinanza urgente per imporre la messa in sicurezza della recinzione dell’immobile denominato “Hotel Teresa”, situato in viale Torino. Il provvedimento ordina alle società responsabili della struttura di ripristinare immediatamente il tratto di rete confinante con la pista ciclabile, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e privata.

Il sopralluogo e i danni accertati

L’intervento dell’Amministrazione si è reso necessario dopo le verifiche condotte da un tecnico comunale e a seguito di una specifica segnalazione. Durante i controlli sull’area esterna dell’edificio è emerso che:

Una porzione di ben 8 metri di rete verde, posta a delimitazione della pista ciclabile, risulta divelta.

L’attuale stato dei luoghi, data l’estrema vicinanza tra la struttura e il tracciato ciclopedonale, può “configurare pericolo per la privata e/o pubblica incolumità”.

Gli obblighi per la proprietà

L’ordinanza sindacale è stata notificata formalmente alla società proprietaria dell’immobile (Afrodite RE Spv S.r.l.) e alla società mandataria (Make Your Credit S.p.a. – MYCredit). Le due realtà sono ora chiamate a intervenire con la massima urgenza, entro il termine perentorio di 30 giorni, per completare i seguenti passaggi:

Effettuare tutti i lavori di manutenzione e ripristino della recinzione lato pista ciclabile necessari a garantire la totale sicurezza.

Depositare un’idonea perizia statica, firmata da un tecnico abilitato e asseverata in Tribunale, che attesti ufficialmente che lo stato della nuova recinzione non costituisce più alcun pericolo per i cittadini.

Controlli e sanzioni in caso di inadempienza

Il compito di vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione dell’ordinanza è stato affidato al Comando di Polizia Locale di Diano Marina. Qualora le società non dovessero rispettare le disposizioni e le tempistiche indicate dal Comune, andranno incontro a pesanti conseguenze legali e verranno ritenute responsabili per ogni eventuale danno a persone o cose derivante dalla loro negligenza. Oltre a procedere per via penale, l’Amministrazione irrogherà una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.