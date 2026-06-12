Prosegue l’opera di rinnovamento dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale di Novi Ligure, che ora può contare su due nuove auto di ultima generazione. I veicoli appena consegnati sono dotati di moderne strumentazioni tecnologiche, pensate per agevolare il lavoro quotidiano degli agenti e migliorare gli standard di sicurezza durante i controlli stradali e le attività di monitoraggio.

Con questo investimento, l’Amministrazione comunale lancia anche un segnale sul fronte della transizione ecologica. I nuovi mezzi, già operativi per le attività di pattugliamento e controllo del territorio, sono equipaggiati con motorizzazione ibrida per la riduzione delle emissioni inquinanti. Si tratta di una scelta che coniuga l’efficienza operativa al rispetto dell’ambiente. I nuovi veicoli vanno infatti a sostituire vecchi mezzi, che non rispondevano più alle recenti normative ambientali.