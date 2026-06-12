Rivarone – La tutela dei cittadini e la prevenzione in materia di furti e truffe ai danni di persone anziane è stata al centro dell’incontro formativo tenutosi giovedì 11 giugno presso il Salone dei Ciliegi, davanti a una platea di residenti del comune piemontese e alla presenza del sindaco Elisabetta Tinello.

Relatore e punto di riferimento per la popolazione è stato il Brigadiere Capo Andrea Zucconi della Stazione Carabinieri di Bassignana, che ha illustrato i principali rischi legati alla sicurezza sul territorio. Davanti a un auditorio attento, ha analizzato l’ampia gamma di strategie di nuova generazione messe in atto dai malviventi per compiere i raggiri ai danni delle fasce più fragili. I presenti hanno manifestato vivo interesse, ponendo numerosi quesiti specifici e condividendo le proprie preoccupazioni.

L’attività della locale Stazione e il passaggio frequente delle pattuglie sono stati indicati come elementi centrali per prevenire questi reati, che richiedono una presenza attiva e costante.

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di prossimità promosse dai Carabinieri per offrire una tutela reale e concreta, basate sulla collaborazione diretta con la cittadinanza, al fine di disinnescare sul nascere ogni potenziale minaccia alla sicurezza pubblica.