Anche ad Alessandria e in tutta la provincia c’è grande attenzione per il ritorno di “GenP Giovani che partecipano”. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa promossa da Acri (l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria) ha l’obiettivo di sostenere e dare visibilità alle organizzazioni del Terzo settore che credono concretamente nel protagonismo giovanile e lo promuovono attivamente.

Il premio per le organizzazioni: in palio 10mila euro

Il bando su scala nazionale punta a valorizzare e premiare quelle realtà virtuose che decidono di coinvolgere in prima linea ragazze e ragazzi under 35, inserendoli all’interno dei propri organi di amministrazione e affidando loro un ruolo centrale nella fase di progettazione e realizzazione delle attività.

I riconoscimenti previsti per le associazioni in questa seconda edizione sono molto significativi:

Le organizzazioni dichiarate vincitrici riceveranno un contributo economico a fondo perduto pari a 10.000 euro ciascuna.

ciascuna. La consegna formale del premio si svolgerà nel corso di un evento celebrativo dedicato, in programma per il mese di dicembre 2026.

La novità dell’anno: spazio alla creatività

L’edizione 2026 di “GenP” si arricchisce inoltre di un’importante novità. Ad affiancare il riconoscimento principale per il Terzo settore c’è infatti un concorso parallelo rivolto esclusivamente agli artisti under 35.

Ai giovani creativi è richiesto di mettere in gioco il proprio talento per realizzare un’opera d’arte originale, profondamente ispirata al tema della partecipazione giovanile. Questa creazione assumerà un forte valore simbolico, in quanto verrà consegnata fisicamente ai vincitori del concorso principale. Per l’artista vincitore è previsto un premio in denaro del valore di 2.000 euro.

Scadenze e modalità di partecipazione

C’è tempo per tutta l’estate per preparare e inviare le candidature, che si tratti di progetti associativi o di opere d’arte. Le tempistiche e i canali di riferimento sono i medesimi per entrambi i bandi:

Il termine ultimo per presentare la propria domanda scade ufficialmente il 13 settembre 2026 .

. Il regolamento completo dell’iniziativa, le modalità di invio e i moduli ufficiali di partecipazione sono facilmente consultabili e scaricabili sul sito web dedicato: www.genp.it.