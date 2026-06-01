Per garantire una maggiore tutela degli automobilisti e migliorare la fluidità della circolazione, il Comando di Polizia Locale ha varato una nuova e articolata ordinanza. Dai nuovi posteggi per le due ruote e per i disabili, fino alla stretta decisiva contro la sosta selvaggia: ecco la mappa completa dei cambiamenti in città.

La sicurezza sulle strade e il decoro urbano passano inevitabilmente attraverso una gestione attenta e puntuale della viabilità. Con l’obiettivo di accrescere la funzionalità del traffico e tutelare l’incolumità pubblica, l’Amministrazione di Diano Marina ha predisposto un importante piano di revisione delle soste e dei transiti in diversi punti nevralgici della città.

A firmare la nuova disposizione (l’ordinanza numero 62 del 1° giugno 2026) è stato direttamente il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, a seguito di un’attenta serie di sopralluoghi tecnici effettuati per valutare le criticità della carreggiata e i volumi di traffico. Le modifiche puntano a risolvere problemi concreti: dalla visibilità agli incroci fino al passaggio dei mezzi di servizio.

Ecco nel dettaglio la mappa di tutte le variazioni introdotte, strada per strada:

Viale Kennedy: Per garantire manovre di svolta sicure ai veicoli che si apprestano a impegnare l’intersezione, scatta il divieto di sosta con rimozione forzata di fronte al civico n. 81. Il divieto si estende sul lato ponente, a partire dallo spigolo dell’incrocio per 15 metri lineari in direzione monte.

Per garantire manovre di svolta sicure ai veicoli che si apprestano a impegnare l’intersezione, scatta il divieto di sosta con rimozione forzata di fronte al civico n. 81. Il divieto si estende sul lato ponente, a partire dallo spigolo dell’incrocio per 15 metri lineari in direzione monte. Via Colombo: Massima attenzione alla visuale. Nei pressi dell’area di intersezione con via Purgatorio (sul lato levante) verranno posizionati speciali dissuasori di sosta omologati dal Ministero, atti a impedire il parcheggio selvaggio dei veicoli che rischiano di coprire la visuale di chi si immette nell’incrocio.

Massima attenzione alla visuale. Nei pressi dell’area di intersezione con via Purgatorio (sul lato levante) verranno posizionati speciali dissuasori di sosta omologati dal Ministero, atti a impedire il parcheggio selvaggio dei veicoli che rischiano di coprire la visuale di chi si immette nell’incrocio. Corso Roma: Cambia la viabilità sul ponte del torrente “San Pietro”. Sul lato mare viene ufficialmente abrogata l’area di sosta precedentemente riservata ai mezzi destinati al trasporto merci (categoria “N”). Questa decisione permetterà di incrementare le dimensioni utili della carreggiata, agevolando così lo smaltimento dell’intenso traffico veicolare.

Cambia la viabilità sul ponte del torrente “San Pietro”. Sul lato mare viene ufficialmente abrogata l’area di sosta precedentemente riservata ai mezzi destinati al trasporto merci (categoria “N”). Questa decisione permetterà di incrementare le dimensioni utili della carreggiata, agevolando così lo smaltimento dell’intenso traffico veicolare. Via L. Bormani: Nel tratto che conduce alla località “Prato Fiorito”, l’ordinanza istituisce un nuovo, fondamentale stallo di sosta riservato esclusivamente alle persone invalide munite dell’apposito contrassegno.

Nel tratto che conduce alla località “Prato Fiorito”, l’ordinanza istituisce un nuovo, fondamentale stallo di sosta riservato esclusivamente alle persone invalide munite dell’apposito contrassegno. Via Biancheri: Più spazio alle due ruote. Di fronte al civico 43, sul lato a ponente della strada, viene istituita un’area di parcheggio interamente riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli.

Più spazio alle due ruote. Di fronte al civico 43, sul lato a ponente della strada, viene istituita un’area di parcheggio interamente riservata alla sosta di ciclomotori e motocicli. Largo Cambiaso: Sul lato di levante, nella zona limitrofa al civico 1, entra in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Un provvedimento necessario per consentire le operazioni di apertura e di svuotamento dei limitrofi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU).

Oltre a questi interventi mirati, il Comando di Polizia Locale ribadisce una regola aurea fondamentale per l’ordine pubblico: su tutto il territorio comunale vige il divieto assoluto di sosta al di fuori degli spazi regolarmente delimitati dall’apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Il compito di dare esecuzione pratica al provvedimento è stato affidato alla Gestioni Municipali Spa, che si occuperà dell’installazione di tutta la nuova segnaletica, rendendola operativa e ben visibile almeno 48 ore prima dell’effettiva entrata in vigore dei divieti. Gli agenti di Polizia Stradale vigileranno affinché le nuove disposizioni vengano rigorosamente rispettate da tutti gli utenti della strada.