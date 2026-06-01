l Comune di Tortona rafforza l’impegno per la vivibilità e la protezione urbana attraverso una serie di interventi strategici dedicati al potenziamento dell’illuminazione pubblica. Un piano da 600 mila euro, in attesa del contributo regionale, mira a estendere la tecnologia LED su tutto il territorio, coniugando risparmio energetico e una maggiore percezione di sicurezza per chi vive e frequenta la città.

La sicurezza urbana passa anche attraverso una corretta gestione degli spazi pubblici. In quest’ottica, prosegue con determinazione il piano di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica che ha già visto numerosi interventi di sostituzione con tecnologia a LED. Le operazioni di ammodernamento hanno già interessato punti nevralgici del tessuto cittadino, tra cui la Torre del Castello, viale Milite Ignoto, piazza San Pio V, via Don Quinzio e strada Levante Castello.

L’ambizioso progetto da 600 mila euro

Sul fronte energetico e della sicurezza, il Comune ha presentato alla Regione Piemonte un ambizioso progetto che mira a ottenere un contributo di 480 mila euro a fronte di un investimento complessivo da 600 mila euro. L’iniziativa, avviata nel settembre 2025 e recentemente aggiornata su richiesta degli uffici regionali, prevede la sostituzione di ben 824 punti luce con apparecchi LED di ultima generazione. La nuova illuminazione sarà distribuita capillarmente in diverse aree della città, con un occhio di riguardo per le zone di espansione a nord e a sud del centro abitato. L’Amministrazione attende ora il via libera definitivo per l’ammissibilità del finanziamento.

Interventi complementari su strade e sicurezza

Parallelamente al potenziamento dell’illuminazione, il Comune ha annunciato l’avvio a breve di una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade comunali. Gli interventi riguarderanno in particolare piazza Cesare Battisti, corso Garibaldi, corso Pilotti e viale Dellepiane, oltre al ripristino di marciapiedi e tratti in porfido situati in diverse zone della città.

Tra le novità tecnologiche a servizio della prevenzione, spicca inoltre l’installazione prevista di un avanzato sistema di monitoraggio meteorologico che verrà posizionato nel sottopasso di corso Alessandria, un presidio fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti anche in condizioni di maltempo.