Da oggi, 1° giugno, entra ufficialmente in vigore il calendario estivo del centro informazioni turistiche cittadino. Un presidio fondamentale voluto dall’Amministrazione comunale per garantire supporto, indicazioni e un’accoglienza di prim’ordine a tutti i visitatori che sceglieranno la Riviera dei Fiori per le proprie vacanze.

Con l’arrivo del mese di giugno, la stagione balneare e turistica entra finalmente nel vivo e la città si fa trovare pronta per accogliere al meglio i propri ospiti. A partire da oggi, lunedì 1° giugno 2026, è ufficialmente aperto al pubblico con il nuovo orario estivo l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (comunemente noto come IAT).

Questa struttura rappresenta uno snodo cruciale per l’economia e l’immagine del territorio: lo IAT è infatti il primissimo biglietto da visita della città, un punto di riferimento insostituibile dove i turisti possono trovare assistenza, scoprire gli eventi in programma e ricevere tutte le indicazioni utili per vivere appieno le bellezze offerte dal Comune di Diano Marina e dall’intera Riviera dei Fiori.

Per garantire la massima copertura durante i mesi di maggiore affluenza, l’Ufficio Informazioni osserverà un calendario di aperture esteso, che rimarrà in vigore ininterrottamente da oggi fino a venerdì 31 agosto 2026.

Di seguito, nel dettaglio, gli orari di apertura al pubblico validi per l’intera stagione estiva:

Lunedì: aperto al mattino dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (pomeriggio chiuso).

aperto al mattino dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (pomeriggio chiuso). Dal martedì alla domenica: il servizio sarà garantito tutti i giorni con doppio turno, al mattino dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel tardo pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Diano Marina, conferma la grande vocazione all’ospitalità della cittadina rivierasca, pronta a offrire non solo mare, sport e cultura, ma anche servizi efficienti e a misura di turista.