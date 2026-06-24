C’è finalmente una data ufficiale per la riapertura del Forte di Gavi: l’11 luglio. Dopo la chiusura scattata a gennaio per consentire i lavori di restauro, la celebre fortezza si prepara a celebrare i suoi 400 anni di storia con una grande cerimonia inaugurale. Le Residenze Reali Sabaude – Musei Nazionali Piemonte hanno infatti annunciato un evento ricco di mostre, musica e visite straordinarie, che permetterà al pubblico di accedere per la primissima volta all’area inedita dell’Alto Forte.

L’apertura storica dell’Alto Forte

Il programma dettagliato della giornata dell’11 luglio è ancora in fase di definizione, ma da Torino è già arrivata un’anticipazione di grande rilievo storico e turistico: durante i festeggiamenti sarà visitabile l’Alto Forte.

Si tratta della porzione più antica della struttura, il luogo esatto in cui un tempo sorgeva l’originario castello medievale. L’area fu successivamente ampliata nel XVII secolo per volere della Repubblica di Genova, con il preciso intento di creare un imponente baluardo difensivo lungo i propri confini settentrionali. Fino ad oggi, per rigidi motivi di sicurezza, questa sezione del complesso non era mai stata aperta ai visitatori.

Le novità: dalla tecnologia digitale alla didattica

I lavori di riqualificazione, finanziati con i fondi del Pnrr e la cui conclusione è fissata per il 30 giugno, hanno permesso di rinnovare profondamente l’offerta culturale e strutturale del sito.

Tra le principali novità pronte ad accogliere il pubblico spiccano:

La realizzazione di una nuova biglietteria.

Nuovi allestimenti museali basati sull’impiego di moderne tecnologie digitali.

La messa in sicurezza di numerose aree interne ed esterne.

La creazione di uno spazio dedicato esclusivamente alla didattica museale (progettato per ospitare 25 alunni).

Il rifacimento completo della sala conferenze.

Tutti questi interventi vanno a integrare la suggestiva illuminazione artistica esterna (composta da 59 fari controllati da remoto e attiva tutte le sere della settimana), che era stata inaugurata durante l’estate del 2024.

L’anteprima teatrale di sabato

In attesa del grande evento di luglio, il Forte farà da cornice a una speciale “anteprima” culturale. Per sabato alle ore 17:30 è infatti in programma un’apertura eccezionale della fortezza, che ospiterà lo spettacolo teatrale «Fammi un quadro del Sole». La rappresentazione è dedicata alla figura della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson, proprio in occasione del 140° anniversario della sua scomparsa.