Grande successo di pubblico per la prima serata di “Diano in musica”, la manifestazione che ieri sera, martedì 23 giugno, ha trasformato il centro storico di Diano Marina in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Diversi complessi musicali hanno ravvivato le vie cittadine suonando in contemporanea e attirando una folla di residenti e turisti, che si sono lasciati coinvolgere dalle note al punto da iniziare a ballare spontaneamente davanti al Municipio.

Un mix di generi musicali per le vie del centro

L’iniziativa, organizzata e curata dalla Banda Musicale “Città di Diano Marina”, ha saputo intercettare i gusti di un pubblico vasto e variegato. Le band dislocate lungo le strade dell’isola pedonale hanno proposto un repertorio dinamico, che ha spaziato dalla musica pop a quella tradizionale, fino alle sonorità più moderne e ai discobar.

La formula dei concerti diffusi in diverse zone del centro cittadino si è rivelata vincente: tantissime persone hanno passeggiato tra una postazione e l’altra per ascoltare la musica dal vivo, animando la prima serata di una kermesse che si preannuncia come uno dei punti di forza dell’estate dianese. A testimoniare il grande entusiasmo e l’interesse dei turisti presenti sono stati i balli di gruppo improvvisati dai passanti proprio di fronte al palazzo municipale, trascinati dall’atmosfera di festa.

Il calendario: tutti i martedì in musica fino a settembre

La serata inaugurale ha aperto ufficialmente un percorso musicale che accompagnerà la città per l’intera stagione estiva, da fine giugno all’inizio di settembre. Tutti gli appuntamenti in programma prevedono l’esibizione contemporanea delle band, con inizio sempre fissato alle ore 21:30 e con ingresso libero e gratuito per tutto il pubblico.

Di seguito il calendario completo dei prossimi eventi di “Diano in musica”, che andranno in scena rigorosamente di martedì:

30 Giugno 2026

7 Luglio 2026

21 Luglio 2026

4 Agosto 2026

18 Agosto 2026

1 Settembre 2026