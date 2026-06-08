In occasione del solstizio d’estate, il prossimo 21 giugno la città di Novi Ligure tornerà a essere un palcoscenico a cielo aperto unendosi alle grandi celebrazioni europee per la Festa della Musica. Un evento imperdibile che animerà il centro storico tra concerti dal vivo, intrattenimento e grande partecipazione cittadina.

Per la quarta volta, Novi Ligure si inserisce con orgoglio nel circuito nazionale di questa prestigiosa manifestazione, confermando la forte vocazione culturale e aggregativa del territorio. La giornata offrirà un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere tutte le generazioni e trasformare le vie del centro in un autentico spazio di condivisione.

Sinergia istituzionale per la valorizzazione del centro storico

Il ricco calendario di appuntamenti è il risultato di un virtuoso lavoro di squadra che vede in prima linea il Comune di Novi Ligure, supportato dal prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla fattiva collaborazione del Comitato Sport in Novi.

A rendere l’atmosfera cittadina ancora più viva e accogliente, oltre all’intrattenimento musicale, contribuirà la rete degli esercizi commerciali: l’intero centro storico sarà infatti arricchito dalla presenza di postazioni di street food e dalle proposte per l’aperitivo organizzate nei bar cittadini, un’ottima occasione per promuovere e sostenere le realtà enogastronomiche locali.

Il programma: dai ritmi latini al country d’autore

La maratona musicale prenderà il via nel tardo pomeriggio, snodandosi attraverso diverse suggestive location del centro urbano:

Ore 19:00 – Portici Nuovi: L’apertura della serata sarà all’insegna dell’energia e dei ritmi travolgenti dei balli latino americani, grazie alle esibizioni curate dalla scuola di ballo “Agua”.

L’apertura della serata sarà all’insegna dell’energia e dei ritmi travolgenti dei balli latino americani, grazie alle esibizioni curate dalla scuola di ballo “Agua”. Ore 20:00 – Corso Marenco: L’intrattenimento si sposterà sulle sonorità d’oltreoceano con l’esibizione dei Ball & Chain. Questo raffinato trio, unito dalla grande passione per il country, il folk e la musica americana delle radici, vanta un curriculum di assoluto rilievo, arricchito da prestigiose collaborazioni (sia in studio che in esibizioni live) con pilastri della musica nazionale del calibro di Aldo De Scalzi, Paolo Bonfanti e Mal.

Il gran finale in Piazza Dellepiane con l’icona Albertino

La serata raggiungerà il suo culmine nel “salotto buono” della città, Piazza Dellepiane, che farà da cornice agli appuntamenti più attesi. A partire dalle ore 21:00, il palco sarà tutto per i Non Plus Ultra. Forte di un’esperienza ultraquindicennale maturata nei club più esclusivi, nei festival e nelle piazze di tutta Italia, la band proporrà un trascinante “Live Dance Show”. Lo spettacolo, basato sul totale coinvolgimento del pubblico, ripercorrerà i più grandi successi musicali che hanno segnato un’epoca, dagli anni ’80 fino ai primi anni 2000.

Alle ore 22:30, infine, i riflettori illumineranno il momento clou della kermesse: il dj set di Albertino. Vero e proprio monumento della cultura clubbing in Italia, conduttore radiofonico rivoluzionario e attuale direttore artistico di Radio m2o, Albertino è il nome che ha letteralmente plasmato la storia della musica dance ed elettronica nel nostro Paese, rendendo il suo “Deejay Time” un autentico fenomeno di costume intergenerazionale. Il leggendario fuoriclasse della console regalerà alla piazza novese una performance esclusiva e ad altissimo impatto emotivo, pronta a far ballare tutti i presenti e a chiudere in bellezza una notte magica per la comunità.