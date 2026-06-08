Il fascino incontaminato delle nostre montagne torna protagonista grazie a un’affascinante iniziativa promossa da “Liguria da Scoprire” in collaborazione con l’Arcadia Cooperativa Sociale. Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno, gli appassionati di escursionismo potranno immergersi in un viaggio indimenticabile tra il parco delle Alpi Liguri e le Alpi Marittime, per ammirare da vicino lo spettacolo naturale delle fioriture d’alta quota.

Questa entusiasmante proposta escursionistica vuole essere un’occasione per vivere due giorni immensi di esperienza in allegria, amicizia e condivisione, valorizzando al massimo le bellezze paesaggistiche del nostro entroterra.

Il fascino delle vette liguri: dal Saccarello al Rifugio La Terza

L’escursione propone un’affascinante cavalcata lungo lo spartiacque tra Italia e Francia, muovendosi costantemente sopra i 2000 metri di quota, in bilico tra l’Alta via dei Monti Liguri e la storica Via del Sale. In questo particolare periodo dell’anno, il percorso regala ai visitatori distese colorate di rododendri, botton d’oro, genziane e pulsatille alpine, giunte al culmine della loro splendida fioritura.

Il programma di sabato 13 prevede, dopo un breve trasferimento in auto su sterrato facile, una graduale salita verso il crinale che condurrà i partecipanti alla scoperta della vetta più alta dell’intera Liguria: il Monte Saccarello, a quota 2200 metri. Da qui, un saliscendi porterà il gruppo verso la seconda cima del territorio imperiese, il Monte Fronté (2152 metri). La giornata si concluderà all’insegna del relax e della convivialità (tra “ciapetti” e allegria) presso il rifugio La Terza. Questo moderno ed ecosostenibile gioiello d’alta quota, incastonato proprio sul crinale, accoglierà gli escursionisti con piatti prelibati, offrendo anche l’occasione di avvistare camosci e altri animali tipici della montagna. Il tracciato del primo giorno ha una durata prevista di 5/6 ore, con un dislivello di 550 metri.

Cima Missun e i panorami a 360 gradi sull’antica via

La mattinata di domenica 14 offrirà a chi lo desidera la magica possibilità di svegliarsi all’alba per ammirare il sorgere del sole. Dopo la colazione, la comitiva partirà per una seconda escursione di crinale muovendosi sull’antica cannoniera in direzione di Cima Missun (2356 metri). La fatica del continuo saliscendi sarà ampiamente ripagata da panorami mozzafiato a 360 gradi che spaziano dalle Alpi alla pianura, fino al mare, dominando uno splendido anfiteatro di colori, roccia e pascoli.

Il rientro verso le auto si svilupperà in discesa attraversando la suggestiva Colla Rossa, fino a percorrere un breve tratto della Via del Sale immersi nel bosco delle Navette. L’itinerario domenicale comporterà un dislivello in salita di circa 600 metri, per una durata di 6/7 ore.

Informazioni logistiche e attrezzatura richiesta

Gli organizzatori hanno predisposto due comodi punti di ritrovo per la partenza di sabato:

Alle ore 8:30 presso il parcheggio Lidl di Imperia.

Alle ore 10:00 al bar della “vecchia partenza” a Monesi, per un caffè e il successivo trasferimento in auto fino al luogo di avvio della prima escursione.

Il rientro conclusivo della domenica è stimato in via indicativa per le ore 16:00 al punto di partenza di Monesi, dove l’avventura terminerà con l’immancabile rito di una “birretta”, saluti e abbracci.

Per partecipare in sicurezza è richiesto un abbigliamento tecnico, attrezzatura da montagna idonea a ogni situazione meteorologica, scarpe da trekking, borraccia e snack personali. L’organizzazione ricorda che il programma potrebbe subire variazioni in caso di necessità, a discrezione della guida. Per ottenere ulteriori dettagli e richiedere informazioni è possibile contattare Barbara Campanini al numero 346 794 4194.