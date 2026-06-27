Lunedì 29 giugno la rassegna “Piccolo Teatro Solidale” torna ad animare gli spazi all’aperto con un intenso appuntamento di impegno civile. A partire dalle ore 19:30 si terrà un aperi-cena solidale di autofinanziamento, seguito alle 21:00 dallo spettacolo “106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista”, una produzione di Quizzy Teatro dedicata alla figura di Giacomo Matteotti.
Lo spettacolo: un tributo a Giacomo Matteotti
L’opera teatrale, scritta da Sergio Angelo Notti, esplora la vita privata e il coraggio di Giacomo Matteotti attraverso una narrazione intima, focalizzandosi sul legame profondo con la moglie Velia Titta. Il titolo scelto per la rappresentazione richiama simbolicamente i 106 interventi che Matteotti tenne alla Camera dei Deputati prima di essere assassinato.
Sul palco si alterneranno due figure chiave dell’interpretazione:
- Monica Massone (Velia Titta): racconta la figura del marito con delicatezza, mettendo in luce la sua umanità, la quotidianità famigliare e il sostegno ricevuto durante il periodo delle persecuzioni.
- Gianni Masella (Gli Antagonisti): dà corpo alla parte più oscura della vicenda, interpretando figure come Benito Mussolini e Amerigo Dumini, rispettivamente mandante e sicario del delitto.
L’iniziativa solidale
La serata, oltre a diffondere cultura, ha lo scopo di sostenere le attività della SOMS di Novi Ligure attraverso un momento conviviale.
- L’aperi-cena solidale di autofinanziamento si svolgerà alle ore 19:30 alla presenza degli attori.
- La partecipazione è possibile solo su prenotazione, inviando una mail all’indirizzo somsnovi@hotmail.com.
- I fondi raccolti permetteranno alla società di continuare ad offrire i propri servizi, perseguendo la missione di diffondere cultura e amore per il bello in ogni sua forma.
- Maggiori dettagli riguardanti il menù e i costi verranno comunicati direttamente via mail agli interessati.