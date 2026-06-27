Grande successo di pubblico ieri sera a Diano Marina per l’ospite d’eccezione Rita Pavone, protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con gli autori”, promossa dal Comune in collaborazione con il produttore imperiese Stefano Senardi. Il Molo delle Tartarughe ha registrato il tutto esaurito, con i posti a sedere completamente occupati e numerose persone presenti in piedi. La festa a Diano Marina prosegue oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 giugno, con il doppio appuntamento della 14ª edizione di “Divertiamoci a Diano 2026”.

Il racconto emozionante di Rita Pavone

Nonostante i suoi 80 anni, Rita Pavone ha regalato al pubblico una prestazione di altissimo livello, dimostrando di possedere ancora la voce dei tempi migliori. Durante la serata, l’artista ha ripercorso la sua storia, ringraziando il padre a cui deve il suo successo: «Mi ricordo i viaggi in lambretta col papà – ha raccontato commossa – e il fatto che siamo partiti da un piccolo alloggio in via Malta a Torino». L’artista ha inoltre ricordato la sua umile infanzia, quando dormiva in un lettino situato praticamente nel corridoio, e la sua straordinaria carriera internazionale: «Ho cantato in sette diverse lingue senza parlarne neppure una ed il suo è stato un viaggio meraviglioso per una serata unica».

“Divertiamoci a Diano 2026”: il programma del weekend

Il fine settimana prosegue con la 14ª edizione della manifestazione di inizio estate, organizzata dall’Associazione Vivi Diano Marina…con Noi, che animerà le vie del centro cittadino per tutto il giorno, con ingresso libero. Il programma prevede:

Mercatino e shopping: Saranno presenti banchi con prodotti tipici, mercatini e shopping notturno.

Saranno presenti banchi con prodotti tipici, mercatini e shopping notturno. Intrattenimento: L’evento offrirà musica, animazione e diverse iniziative di svago.

L’evento offrirà musica, animazione e diverse iniziative di svago. Evento speciale: Sabato 27 giugno 2026 è prevista la “Notte di inizio estate”.