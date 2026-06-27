Prosegue con straordinaria partecipazione di pubblico la 46ª edizione della Festa di San Giovanni – Ineja 2026 a Imperia. La manifestazione, organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi insieme alla Città di Imperia, animerà la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo fino al 29 giugno. Dopo il successo della corsa podistica “La Zucchetta di San Giovanni” e la forte affluenza di venerdì, la giornata di sabato offre un ricco calendario di appuntamenti continui tra sport, esposizioni, divertimento e grandi sapori.

Lo sport e la mostra MercantIneja

La giornata di sabato inizia presto, alle ore 8.00, con la Festa delle Marinerie Imperiesi, che ospita il 2° Raduno di pesca dalla barca organizzato dall’Imperia Fishing Club. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.00, aprirà i battenti MercantIneja, la grande mostra mercato che richiama espositori da tutta Italia e migliaia di visitatori.

Sull’iniziativa, Paola Savella di Espansione Eventi e Filippo Devia di Bevox hanno sottolineato il valore del progetto: «MercantIneja rappresenta per noi una bellissima esperienza professionale e umana». I due organizzatori ricordano la lunga collaborazione con il Comitato per dare vita a un evento che arricchisce la Festa: «Ogni anno selezioniamo con attenzione gli espositori per garantire qualità, varietà e interesse commerciale. Oggi MercantIneja è diventata un appuntamento atteso sia dal pubblico sia dagli operatori, molti dei quali inseriscono ormai Imperia come tappa fissa nel proprio calendario fieristico». Concludono evidenziando come sia «motivo di orgoglio vedere come questa mostra mercato continui a richiamare visitatori da tutto il territorio e numerosi turisti presenti in città durante i giorni della Festa di San Giovanni».

Cultura, esposizioni e spazio bimbi

Dalle 18.30 sarà operativa l’area culturale, insieme all’Info Point e al presidio sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Imperia. I visitatori potranno scoprire diverse proposte:

Nella Tenda della Cultura, prosegue la mostra storica “Scagno 1930” curata da Sergio Cecchinel, dedicata all’industria olearia imperiese con documenti originali, fotografie e arredi d’epoca.

Nella Tenda delle Esposizioni è allestita la mostra fotografica “Ineja. Uno sguardo d’autore” di Marco “Fish” Pesce, incentrata sul territorio e le sue emozioni.

Lo stesso spazio ospita la colorata PLOP-ART di Alessio Ardissone (in arte Plop) e l’accurato plastico artigianale della Basilica Collegiata di San Giovanni Battista realizzato da Gerardo Aucelli.

Saranno inoltre presenti i punti informativi di enti e associazioni, tra cui la Città di Imperia, la Polizia Locale, il Rifugio “La Cuccia”, il Club Marathon Imperia, la Compagnia di San Leonardo, il Circolo ARCI Solidarietà (con il progetto “Cena Fuori”) e Intercultura O.d.V. Grande successo continua a riscuotere anche l’Area Bimbi: la ruota panoramica, i gonfiabili e i trampolini elastici garantiscono il divertimento dei più piccoli in totale sicurezza.

Le specialità di Ineja Food e gli spettacoli serali

Alle 19.00 apriranno le casse, seguite alle 19.30 dall’avvio del servizio gastronomico di Ineja Food. Ad accogliere il pubblico all’ingresso ci sarà la storica pentola “Giuvanina”, celebre per aver conquistato in passato il Guinness World Record cucinando oltre una tonnellata di stoccafisso e oggi diventata una delle attrazioni più fotografate della festa.

Il menù della serata offre i grandi classici della tradizione:

I primi piatti includono stoccafisso e minestrone alla onegliese, ravioli al ragù, trofie al pesto e la tradizionale Pasta di San Giovanni.

Tra i secondi saranno disponibili mini spiedini, salsiccia con contorno, arrosticini, stoccafisso, cozze, frittura di calamari e acciughe fritte.

Il piatto del giorno sarà lo zemin di pesce, il tutto accompagnato da vini locali e birre artigianali.

La programmazione serale prevede un susseguirsi di appuntamenti:

Alle 19.00 si parte con la musica e le notizie di Radio Ineja a cura di DJ Tex, in contemporanea con le premiazioni del 2° Raduno di pesca dalla barca.

Alle 20.00 andrà in scena lo spettacolo di ginnastica ritmica con le atlete dell’ASD Il Cerchio d’Oro – Ritmica Imperia.

Dalle 21.15 spazio alle sonorità latine e caraibiche con DJ Maurizio.

Alle 22.00 il mini musical “Baile Inolvidable” dell’Academia de Baile della maestra Cristina Zanello darà il via a una coinvolgente serata di danze.

Proseguono infine le iniziative del partner C.I.V. NuovOneglia, con il “Cocktail di San Giovanni” proposto nei locali aderenti e “San Giovanni in Vetrina”, il percorso tra le attività commerciali del centro storico addobbate per l’occasione con l’esposizione dei manifesti storici della manifestazione.