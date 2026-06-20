Tortona, 18 giugno 2026 – Nel settembre 2025 la Nova Arena apriva le porte e Tortona si affacciava con decisione sul calendario delle grandi infrastrutture sportive del Nord Ovest. Il 20 settembre 2026, per festeggiare quel primo compleanno, la Cittadella dello Sport lancia NOVA RUN: una 10 km su strada con partenza e arrivo dalla Nova Arena. La competizione nasce con una doppia anima. Da un lato una gara competitiva, costruita per essere veloce, capace di portare in città atleti di caratura nazionale e internazionale. Dall’altro una formula non competitiva, pensata per far vivere l’esperienza della corsa anche ai runner amatori, lungo le strade di una città che per un giorno diventa tutta loro. NOVA RUN si affiancherà alla Supercoppa di Basket che avrà come protagonista anche il Derthona Basket, in programma alla Nova Arena tra sabato 19 e domenica 20, trasformando Tortona in un palcoscenico sportivo di primo piano. Due discipline, due grandi eventi, un unico fine settimana che la città non dimenticherà. NOVA RUN: la 10 km più veloce del Nord Ovest NOVA RUN nasce come gara veloce. Partendo dalla Nova Arena, il percorso si snoda attraverso le vie più belle del centro storico di Tortona: Corso Repubblica, Via Emilia, Piazza Duomo, Piazza Malaspina, Corso Alessandria, per poi fare rientro alla Cittadella dello Sport. Tracciato omologato FIDAL, disegnato da DK Runners Milano e Azalai ASD Tortona per offrire le condizioni ideali per i personal best: lunghi rettilinei, curve ampie, asfalto veloce. Non un singolo nome, ma una starting list, che verrà resa nota a inizio settembre, di spessore che renda NOVA RUN un appuntamento importante nel calendario podistico del Nord Ovest. La gara e aperta sia alla formula agonistica che a quella non competitiva, con l’obiettivo di accogliere fino a 1.000 partecipanti tra runner di alto livello e appassionati. Gli organizzatori NOVA RUN è promossa dalla Cittadella dello Sport e organizzata da due realtà con background e vocazioni diverse, unite dallo stesso obiettivo: costruire una gara di qualità che metta al centro gli atleti e il territorio. Da un lato, DK Runners Milano, società affiliata FIDAL nata con l’obiettivo di promuovere la corsa come strumento di benessere, inclusione e comunità, oggi è una realtà in forte ascesa nel panorama meneghino, capace di unire la passione per lo sport con l’energia e lo stile della Milano più contemporanea. Grazie al coinvolgimento organizzativo di Matteo Vecchia e Mauro Oliva, la Nova Run beneficerà dell’esperienza maturata con la ESET DKRace Monza, una delle sole cinque gare dei 10 km in Italia ad aver ottenuto il livello ORO FIDAL e inserita nel World Athletics Global Calendar, valida per il Ranking Internazionale. Dall’altro lato, Azalai ASD Tortona, associazione affiliata FIDAL e UISP, fondata nel 2008 da Gianfrancesco “Checco” Galanzino – (storico vincitore del Campionato del Mondo dei 4 Deserti) e oggi guidata dal presidente Claudio Robbiano. Una realtà di riferimento per il podismo piemontese grazie anche alla sua capacità di promuovere eventi di rilievo nazionale come Derthona Ten, Derthona Half Marathon e 32K, pensati per far scoprire ai runner il territorio tra Tortona, Viguzzolo e Castelnuovo Scrivia. La profonda conoscenza del territorio consente ad Azalai di valorizzarne non solo gli aspetti sportivi, ma anche le eccellenze enogastronomiche, parte integrante dell’esperienza offerta agli atleti. «NOVA RUN non è solo una gara: è il modo in cui la Nova Arena festeggia il suo primo anno. Portiamo a Tortona runner di livello internazionale, atleti che corrono sui palcoscenici più importanti del mondo, e li facciamo gareggiare per le nostre strade. E il segnale che Tortona è pronta a competere con le grandi piazze del podismo italiano.» dichiara Alessandro Gandolfo, Amministratore Delegato di Gestione Cittadella, che aggiunge: «NOVA RUN è un evento aperto, pensato per chi corre ogni giorno e per chi si avvicina alla corsa per la prima volta. Un villaggio che anima la Cittadella per un intero weekend con i produttori del territorio, la musica, lo sport. Voglio ringraziare DK Runners e Azalai: senza la loro competenza e la loro passione, tutto questo non sarebbe possibile.» Corriamo per una buona ragione: Fondazione ASINO ETS NOVA RUN e anche una gara di solidarietà. La corsa e legata a una raccolta fondi a favore di Fondazione ASINO ETS, charity partner dell’evento, a sostegno della formazione di giovani neurochirurghi attraverso borse di studio. Una collaborazione nata durante la Relay Marathon di Milano che continua sulle strade di Tortona: lo sport come gesto concreto per chi si sta preparando a salvare vite. Iscrizioni e pacco gara Le iscrizioni sono aperte dal 15 giugno al 18 settembre 2026, con quote che variano in base al periodo di iscrizione:14€ dal 15 giugno al 3 agosto 2026 (tariffa Early Bird)18€ dal 4 agosto al 3 settembre 202622€ dal 4 settembre al 18 settembre 2026Sono previste riduzioni e agevolazioni per aziende, gruppi e squadre fino al 3 settembre come da indicazioni segnalate sul sito della gara. I primi 500 iscritti riceveranno nel pacco gara la canotta tecnica ufficiale NOVA RUN prodotta da Adidas.Per informazioni e per iscriversi: https://www.cittadelladellosport.it/nova-run/ Gli sponsor Sponsor tecnico: Adidas.Sostegno di: DK Runners Milano, F.lli La Rocca, Katoen Natie, Mapei, NOW (Not Ordinary Water), Poggio del Farro, Technogym. Scheda evento Evento: NOVA RUN Tortona 10 km – prima edizioneData: domenica 20 settembre 2026Partenza e arrivo: Cittadella dello Sport – Nova Arena, TortonaDistanza: 10 km su strada, percorso omologato FIDALFormula: agonistica FIDAL + non competitivaPartecipanti attesi: fino a 1.000Iscrizioni: 15 giugno – 16 settembre 2026Pacco gara: maglia tecnica Adidas (garantita per i primi 500 iscritti)Charity partner: Fondazione ASINO ETSOrganizzatori: Cittadella dello Sport – Nova Arena / DK Runners Milano / Azalai ASD TortonaEvento correlato: Supercoppa di Basket con Derthona Basket, 19–20 settembre 2026, Nova Arena