Grande attesa nel Ponente ligure per il ritorno delle Vele d’Epoca di Imperia, la celebre kermesse dedicata alla cultura marinara e alla storia della navigazione a vela. La manifestazione, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026, festeggerà un traguardo storico compiendo ufficialmente 40 anni. Per celebrare questo importante anniversario, gli organizzatori hanno predisposto un cartellone straordinario che verrà svelato nel dettaglio durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione, fissata per martedì 30 giugno 2026 presso la sede del Comune di Imperia.

Un’edizione speciale che raddoppia con i Mondiali

I 40 anni rappresentano un giro di boa fondamentale per la kermesse organizzata dal Comune di Imperia e da Assonautica Imperia, supportati dallo Yacht Club Imperia e dallo Yacht Club Sanremo. Proprio per questo, nel 2026 l’evento raddoppierà la propria offerta sportiva ospitando il Campionato Mondiale della Classe 12 Metri Stazza Internazionale.

Si tratta delle gloriose imbarcazioni che hanno disputato le storiche campagne di Coppa America nel trentennio compreso tra il 1958 e il 1987. A dodici mesi di distanza dalla prossima edizione della Coppa America di Napoli, le sfide nelle acque di Imperia promettono di rievocare le emozioni delle epiche regate di Newport e Fremantle, all’interno di un unico grande contenitore marittimo ribattezzato “Imperia Sailing Week”.

Boom di iscrizioni e imbarcazioni leggendarie

A pochissimi giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando di gara, le adesioni stanno già procedendo a gonfie vele con nomi di primissimo piano nel panorama velico internazionale:

“Aria”: il plurivittorioso 8 metri Stazza Internazionale dell’armatrice bolognese Serena Galvani Seràgnoli. L’imbarcazione fu costruita nel 1935 dal Cantiere Costaguta di Genova Voltri, lo stesso cantiere che nello stesso anno firmò la nascita di “Italia”, lo scafo che conquistò la medaglia d’oro per il nostro Paese ai Giochi Olimpici di Berlino 1936.

il plurivittorioso 8 metri Stazza Internazionale dell’armatrice bolognese Serena Galvani Seràgnoli. L’imbarcazione fu costruita nel 1935 dal Cantiere Costaguta di Genova Voltri, lo stesso cantiere che nello stesso anno firmò la nascita di “Italia”, lo scafo che conquistò la medaglia d’oro per il nostro Paese ai Giochi Olimpici di Berlino 1936. “Kookaburra II”: la mitica imbarcazione della classe 12 metri S.I., già laureatasi campione del mondo nel 2024, di proprietà di Patrizio Bertelli, celebre patron di Prada e Luna Rossa.

Le sorprese della conferenza stampa

I dettagli logistici e le sorprese collaterali verranno illustrati il 30 giugno alla presenza del sindaco di Imperia Claudio Scajola. A esporre il ricco programma di eventi saranno Biagio Parlatore, Presidente di Assonautica Imperia, e Marcella Roggero, assessore comunale allo Sport e Manifestazioni.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti verrà svelato anche il nome del padrino ufficiale della Imperia Sailing Week, una figura di spicco e vero e proprio testimonial del mare scelto per diffondere i valori di questa disciplina tra tutti gli appassionati della vela e del vento.