Dopo aver dato spazio all’impegno sociale e al cinema d’autore, la programmazione cinematografica del Teatro Sociale di Valenza vira decisamente sulla leggerezza per gli ultimi scampoli di stagione. Gli ultimi due appuntamenti in cartellone saranno infatti interamente dedicati alla commedia italiana, accompagnando il pubblico verso le vacanze estive con le proiezioni di due divertenti pellicole: “Cena di classe” e “Smart Working”. La direzione del teatro ha già ufficializzato che, dopo la pausa nei mesi più caldi, la ripartenza con la nuova stagione autunnale è fissata per le giornate di mercoledì 16 e venerdì 18 settembre.

I dettagli dei film in programmazione

Il cartellone propone due titoli distribuiti ciascuno su due serate, con proiezioni programmate sempre a partire dalle ore 21.00:

Cena di classe (mercoledì 17 e venerdì 19 giugno): La pellicola è diretta da Francesco Mandelli – regista e attore già noto al pubblico valenzano per il debutto nazionale del monologo “Baby Rendir” proprio su questo palcoscenico. Il cast schiera sul set Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Roberto Lipari. La trama racconta di una rimpatriata di ex compagni di liceo a diciassette anni dalla maturità che, tra nostalgia e alcol, si trasforma in un’avventura fuori controllo all’interno della loro vecchia scuola.

La pellicola è diretta da Francesco Mandelli – regista e attore già noto al pubblico valenzano per il debutto nazionale del monologo “Baby Rendir” proprio su questo palcoscenico. Il cast schiera sul set Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Roberto Lipari. La trama racconta di una rimpatriata di ex compagni di liceo a diciassette anni dalla maturità che, tra nostalgia e alcol, si trasforma in un’avventura fuori controllo all’interno della loro vecchia scuola. Smart Working (mercoledì 24 e venerdì 26 giugno): Diretto da Svevo Moltrasio, il film vede come protagonisti Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi e Giulia Bolatti. La trama ruota attorno a Giuliano (Maccio Capatonda), un amante del lavoro da casa che, pur di salvare la propria oasi di tranquillità minacciata dai bassi rendimenti dei colleghi, decide di ospitarli tutti nella propria abitazione, trasformandola in un ufficio caotico e permanente.

Biglietti e contatti della biglietteria

In linea con le indicazioni editoriali relative alla trasparenza e ai dettagli di servizio per il pubblico, l’accesso alle proiezioni mantiene la formula a prezzo popolare ed è accompagnato da canali di comunicazione diretti per le prenotazioni, che restano vivamente consigliate:

Prezzo d’ingresso: Il costo del biglietto è di 6 euro per ciascuna proiezione.

Il costo del biglietto è di 6 euro per ciascuna proiezione. Orari di apertura: La biglietteria fisica del teatro è operativa dal martedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

La biglietteria fisica del teatro è operativa dal martedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Contatti telematici e telefonici: È possibile richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo email biglietteria@valenzateatro.it, telefonando al numero 0131.920154 oppure inviando un messaggio WhatsApp (canale espressamente consigliato dall’organizzazione) al numero 324.0838829.

È possibile richiedere informazioni scrivendo all’indirizzo email biglietteria@valenzateatro.it, telefonando al numero 0131.920154 oppure inviando un messaggio WhatsApp (canale espressamente consigliato dall’organizzazione) al numero 324.0838829. Sito internet: Per consultare i dettagli della programmazione è disponibile il sito web ufficiale www.valenzateatro.it.