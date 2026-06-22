Il litorale di Diano Marina si tinge per la settima volta consecutiva di blu. Nel suggestivo scenario del porto cittadino si è tenuta la cerimonia di consegna della prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento che premia non solo l’eccellenza delle acque e la tutela dell’ecosistema marino, ma anche l’alta qualità dei servizi, la sostenibilità e l’accessibilità garantite da un continuo impegno collettivo dell’intera comunità.

Un traguardo d’eccellenza per l’intero fronte mare

La cerimonia di consegna ha visto una forte e sentita partecipazione istituzionale. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi, affiancato dall’Assessore Regionale al Turismo Luca Lombardi. Insieme a loro hanno preso parte ai festeggiamenti:

Il Vicesindaco Bruno Manitta.

Gli Assessori Barbara Feltrin, Luca Spandre e Sabrina Messico.

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Bregolin e il Consigliere Gianluca Gramondo.

I rappresentanti dei balneari Provinciale e del Golfo Dianese (Monica Muratorio e Massimo Perato).

Le autorità militari e le associazioni del porto.

Il Sindaco ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti i cittadini, sottolineando l’importanza di questo traguardo, reso ancor più prestigioso dal fatto che Diano Marina è tra le sole cinque località in Liguria a poter vantare il riconoscimento per l’intera estensione della propria costa:

«Questo riconoscimento, che interessa l’intero litorale dianese, è il frutto di una visione condivisa e di un lavoro quotidiano portato avanti con serietà e convinzione».

La Liguria leader in Italia: i veri parametri della Bandiera Blu

L’Assessore Regionale Luca Lombardi ha ricordato l’assoluto primato della Liguria a livello nazionale, che nel 2026 ha raggiunto l’incredibile quota di 35 vessilli. Lombardi ha voluto inoltre sfatare il mito secondo cui il premio riguardi esclusivamente il “mare pulito”.

I rigorosi criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu si basano infatti su un ecosistema di efficienza e sostenibilità, che include:

La corretta gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata.

L’alta qualità dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari e dalle Gestioni Municipali.

La cura delle aree verdi.

Le iniziative legate alla mobilità sostenibile.

L’effettiva accessibilità delle spiagge per tutti.

Posidonia e le altre Bandiere: un ecosistema da proteggere

A testimoniare la straordinaria salute del mare dianese sono intervenute anche le associazioni con sede nel porto, le quali hanno ricordato la presenza di una delle praterie di Posidonia oceanica più estese di tutto il Mar Mediterraneo. Questo polmone verde sottomarino è un indicatore inequivocabile dell’eccellente qualità dell’ecosistema locale.

Ma il palmarès di Diano Marina non si ferma qui. La città si fregia infatti di altri due importanti riconoscimenti che delineano un modello di sviluppo pienamente virtuoso:

La Bandiera Lilla: per l’impegno profuso nell’accessibilità e nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

per l’impegno profuso nell’accessibilità e nell’abbattimento delle barriere architettoniche. La Bandiera Verde: il riconoscimento internazionale assegnato agli istituti scolastici che promuovono attivamente la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale.

La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale alle associazioni del porto, che hanno ospitato l’evento e curato il ricco buffet offerto ai presenti, trasformando la consegna della bandiera in una vera e propria festa per l’intera città.