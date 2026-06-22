Le faccette dentali servono solo a sbiancare i denti? No. Una faccetta è un sottile rivestimento applicato sulla superficie esterna dei denti anteriori per migliorarne forma, proporzioni e colore. Lo sbiancamento agisce solo sulla tinta; la faccetta interviene anche sulla geometria del dente. Rispondono a problemi diversi e hanno indicazioni diverse: confonderle porta a scelte sbagliate.

Chi cerca informazioni su questo trattamento, a Torino come altrove, trova quasi sempre le stesse pagine: elenchi di vantaggi, fotografie del prima e dopo, promesse di rapidità. Manca quasi sempre la parte più utile, quella che un buon professionista affronta già in prima visita: per chi sono indicate davvero, quando conviene evitarle, quali alternative esistono e cosa cambia con gli anni. Proviamo a colmare questo vuoto con un ragionamento ordinato.

In sintesi. Le faccette sono lamine sottili in ceramica o composito incollate sulla superficie esterna dei denti anteriori per migliorarne forma e colore. Non sono uno sbiancamento e non sono una corona. L’applicazione comporta nella maggior parte dei casi la rimozione di un sottile strato di smalto ed è una scelta irreversibile. In presenza di bruxismo non trattato la durata può ridursi drasticamente. Il materiale e la tenuta nel tempo variano da caso a caso: contano igiene, controlli e abitudini. Il primo passo corretto è sempre una visita di diagnosi, non la decisione presa in anticipo.

Che cosa sono le faccette dentali (e cosa non sono)

Le faccette, in inglese veneers, sono lamine molto sottili in ceramica o composito cementate sulla superficie esterna dei denti anteriori. Gli spessori riportati nella documentazione clinica sono di pochi decimi di millimetro, in genere tra 0,3 e 0,7 millimetri: meno dello spessore di un’unghia. Eppure quel poco basta a modificare colore, lunghezza, forma e armonia del sorriso.

Conviene distinguere subito tre trattamenti che il pubblico tende a sovrapporre. Lo sbiancamento agisce esclusivamente sul colore: è la scelta corretta quando il problema è soltanto la tinta e i denti hanno forma e posizione soddisfacenti. La faccetta interviene invece sulla geometria del dente, oltre che sul colore: chiude uno spazio, allunga un incisivo consumato, copre un dente scheggiato. La corona, o capsula, ricopre il dente a 360 gradi ed è indicata quando la struttura è gravemente compromessa, per esempio dopo una frattura estesa. La faccetta, coprendo solo la superficie esterna, in genere è più conservativa di una corona perché non avvolge il dente tutt’intorno, ma richiede comunque una preparazione dello smalto nella maggior parte dei casi. Sono strumenti complementari, non intercambiabili: la scelta dipende da quanto tessuto sano è rimasto e da cosa si vuole ottenere.

Un dettaglio utile sullo sbiancamento, spesso liquidato in fretta. Quando il difetto è solo cromatico, i trattamenti professionali domiciliari a base di perossido di carbammide a bassa concentrazione tendono a offrire un effetto più duraturo e una minore sensibilità rispetto a quelli eseguiti rapidamente in studio, che danno un risultato veloce ma di durata più breve. È un buon promemoria del fatto che, quando il problema è soltanto il colore, partire dalle faccette è spesso eccessivo.

I problemi estetici che le faccette possono correggere

Il primo gruppo riguarda le discromie. Esistono macchie che lo sbiancamento attenua poco o in modo disomogeneo: tra gli obiettivi tipici delle faccette rientrano proprio le alterazioni di colore dello smalto legate a fumo, caffè, tè e altri coloranti. In questi casi il rivestimento maschera il colore alterato in modo stabile, dove il gel sbiancante avrebbe risultati modesti.

Il secondo gruppo è quello dei denti consumati o accorciati, e degli elementi scheggiati. L’usura riduce progressivamente la lunghezza degli incisivi e altera le proporzioni della fila anteriore; la faccetta può ricostruire forma e lunghezza in modo conservativo.

Poi ci sono gli spazi tra i denti, i diastemi, e i piccoli disallineamenti. Qui la faccetta può essere un’alternativa all’ortodonzia quando il difetto è lieve e prevalentemente estetico, oppure un completamento dopo un trattamento ortodontico. Attenzione, però: se i denti sono nettamente storti, rivestirli significa nasconderne la posizione, non correggerla. Un buon clinico valuta sempre se prima convenga allineare. Per chi sta valutando le faccette dentali a Torino, il punto di partenza non è il preventivo ma una visita di diagnosi che stabilisca se il difetto va rivestito, allineato o semplicemente sbiancato.

Infine i denti piccoli o di forma irregolare e tutte le situazioni in cui un singolo elemento rompe l’armonia della fila. In questi casi la faccetta lavora sul dettaglio, integrando l’elemento nel resto del sorriso. Ogni difetto, in sostanza, ha una correzione diversa: ridurli tutti allo stesso trattamento standard è l’errore da evitare.

Quando le faccette non sono la prima scelta

Questa è la parte che le pagine più commerciali tendono a saltare, ed è invece decisiva. La controindicazione meglio documentata è il bruxismo non controllato. Nei moduli di consenso informato è indicato chiaramente che, se il digrignamento non viene trattato prima dell’applicazione, può verificarsi un consumo accelerato o la rottura delle faccette, con una riduzione drastica della loro durata. Non è una rinuncia definitiva, ma un’indicazione a gestire prima la parafunzione, in genere con un bite, e a discuterne con l’odontoiatra.

Vale poi un principio generale: prima la salute, poi l’estetica. Prima di qualsiasi intervento estetico è ragionevole che la bocca sia in condizioni stabili, perché un rivestimento applicato su una base non ancora trattata difficilmente dà un risultato duraturo. È un tema da affrontare in visita, non da dare per scontato.

C’è poi un capitolo più sottile, quello delle aspettative. Un sorriso naturale non è un sorriso bianchissimo e perfettamente regolare come una tastiera. La luce, le piccole irregolarità, la translucenza dei bordi sono ciò che rende un dente credibile. Chi pretende il massimo del bianco e la simmetria assoluta rischia un risultato che si nota per il motivo sbagliato. La naturalezza è un obiettivo clinico, non un compromesso al ribasso.

Ceramica o composito: pro e contro in parole semplici

Le faccette si realizzano principalmente in due famiglie di materiali, e vale la pena capire cosa cambia senza tecnicismi inutili.

La ceramica, nelle sue varianti come il disilicato di litio e la ceramica feldspatica, riproduce bene la translucenza dello smalto naturale, ma richiede un passaggio in laboratorio e una cementazione adesiva accurata. Quale variante offra le proprietà ottiche migliori non è una formalità da risolvere a tavolino: i confronti disponibili sulla stabilità del colore e sulla translucenza non indicano un materiale vincitore in assoluto, e questo conferma che la scelta va calata sul singolo caso, sul colore di partenza e sulla quantità di tessuto da mascherare.

Il composito, applicato direttamente o in laboratorio, è un approccio spesso più rapido e talvolta più conservativo, perché può richiedere una preparazione minore del dente. Tende però ad avere una durata media inferiore rispetto alla ceramica e può richiedere ritocchi o lucidature periodiche. Il rovescio positivo è che riparare una faccetta in composito è in genere più semplice e meno invasivo.

Un altro tema riguarda la preparazione del dente. Si va dalle faccette cosiddette no-prep, applicate senza limare lo smalto quando il caso lo permette, alla preparazione minima. È bene non lasciarsi sedurre dallo slogan: la possibilità di non limare dipende dalla situazione di partenza, non è una promessa valida per tutti. La documentazione clinica ricorda che l’applicazione comporta nella maggior parte dei casi la rimozione di una minima quantità di smalto e che la preparazione, una volta eseguita, è irreversibile. Una scelta da prendere con consapevolezza.

Dalla diagnosi al risultato: il percorso corretto

Un buon trattamento comincia dalla valutazione del caso. La prima visita dovrebbe includere fotografie, analisi del sorriso, valutazione delle gengive e dell’occlusione. È il momento in cui si decide la strada giusta: se il problema è solo il colore, la risposta è lo sbiancamento; se c’è un diastema lieve, si soppesa tra faccetta e ortodonzia; se un incisivo è consumato, si ragiona sul ripristino della lunghezza. La diagnosi serve proprio a separare questi scenari, che a occhio sembrano simili ma richiedono soluzioni diverse.

Un passaggio che può fare la differenza è la prova estetica, il mock-up: una pre-visualizzazione del risultato che il paziente vede prima di toccare un solo dente e su cui può chiedere modifiche. Il percorso può articolarsi in più visite e includere impronte digitali con scanner 3D, anteprima del progetto e impronta definitiva con tecnologia CAD/CAM. Quando è disponibile, questo metodo aiuta a trasformare un’aspettativa vaga in qualcosa di concreto da approvare.

La pianificazione del colore va integrata con l’incarnato, con il colore dei denti posteriori e con la forma del viso. È qui che si gioca la naturalezza: un colore scelto a tavolino, troppo chiaro rispetto al resto, è ciò che produce l’effetto artificiale che quasi tutti vogliono evitare.

Sui tempi, l’esperienza è variabile. Un iter può prevedere due sedute, con applicazione delle faccette definitive entro pochi giorni dall’impronta; un altro preferisce un percorso più disteso. La rapidità, di per sé, non è un valore: conta che ogni fase venga rispettata, dai provvisori alla cementazione finale.

Durata, manutenzione e abitudini: cosa incide davvero

La durata di una faccetta non è un numero scolpito nella pietra. Dipende dal materiale, dall’occlusione, dall’igiene domiciliare e professionale e dalle abitudini. Come ordine di grandezza orientativo, la ceramica può mantenere il risultato per una decina d’anni e oltre con controlli regolari, mentre il composito ha in genere una tenuta più breve e può richiedere ritocchi periodici. Sono stime, non garanzie: il fattore che le tiene insieme è la costanza di igiene e controlli, spesso consigliati con cadenza semestrale.

Le buone pratiche quotidiane sono le stesse del resto della bocca, applicate con un po’ più di attenzione: spazzolino, filo o scovolino, sedute di igiene professionale regolari. I margini tra faccetta e dente sono i punti più delicati e vanno tenuti puliti.

Ci sono poi abitudini da evitare. Mordere le unghie, aprire confezioni con i denti, spezzare oggetti duri: ogni stress meccanico improprio è un rischio di scheggiatura o distacco. Per chi digrigna, gestire la parafunzione con l’odontoiatra prima e durante il trattamento è parte integrante della cura, non un dettaglio.

Quando compare un piccolo difetto, le strade dipendono dal materiale. Una lucidatura risolve molte pigmentazioni superficiali; una riparazione è in genere più agevole sul composito; in altri casi si valuta la sostituzione. Affrontare per tempo una microfrattura o un’imperfezione del margine evita interventi più impegnativi in seguito.

Estetica dentale a Torino: come valutare uno studio prima di iniziare

Scegliere dove farsi seguire conta quanto scegliere il trattamento. Il primo segnale di qualità è la chiarezza del piano: un professionista serio spiega il perché di ogni passaggio, propone alternative quando esistono e non nasconde i rischi. Se vengono solo elencati vantaggi, manca metà del quadro.

La documentazione fotografica e il consenso informato non sono burocrazia. Servono a fissare il punto di partenza, a confrontare il risultato e a tutelare paziente e clinico. Allo stesso modo, un approccio multidisciplinare — igiene, conservativa, ortodonzia, protesi che dialogano tra loro — è il modo corretto di affrontare i casi in cui le faccette sono solo un tassello.

Una nota pratica, spesso trascurata online: la comodità logistica facilita i richiami, e tornare con regolarità per i controlli incide sulla riuscita nel tempo più di quanto sembri. Un riferimento cittadino come il Centro Dentistico Tassoni, in Corso Alessandro Tassoni a Torino, rende l’idea: la vicinanza e l’accessibilità dello studio pesano sulla continuità delle sedute di mantenimento. Resta valido il principio di fondo: il primo passo è la diagnosi, non la decisione presa a priori.

Le faccette, in definitiva, non sono né una scorciatoia né una promessa di perfezione. Sono uno strumento preciso che, usato per le indicazioni giuste e con un percorso ordinato, restituisce un sorriso armonioso e credibile. La differenza tra un buon risultato e un risultato vistoso si gioca tutta in ciò che accade prima della cementazione: la valutazione onesta di quando servono davvero e di quando, semplicemente, conviene percorrere un’altra strada.

Domande frequenti

Le faccette dentali si possono fare senza limare i denti?

In alcuni casi sì: esistono faccette no-prep, applicate senza limare lo smalto quando la situazione di partenza lo permette. Non è però una soluzione universale. La documentazione clinica ricorda che l’applicazione comporta nella maggior parte dei casi la rimozione di un sottile strato di smalto ed è irreversibile: va valutata caso per caso con l’odontoiatra.

Quante sedute servono per applicarle?

Dipende dal materiale, dal numero di denti e dal percorso scelto. In alcuni casi bastano due sedute, con le definitive applicate entro pochi giorni dall’impronta; altri iter sono più articolati e includono il mock-up di anteprima e l’impronta digitale CAD/CAM. Più che la velocità, conta che ogni fase sia rispettata.

Quanto durano le faccette in ceramica rispetto a quelle in composito?

Come ordine di grandezza orientativo, la ceramica tende a mantenere il risultato per una decina d’anni e oltre, mentre il composito ha in genere una durata più breve e può richiedere ritocchi periodici. Sono stime, non garanzie: la tenuta reale dipende da igiene, occlusione, abitudini e controlli regolari.

Le faccette sono adatte se soffro di bruxismo?

Vanno valutate con cautela. Nei moduli di consenso informato è indicato che, se il digrignamento non viene trattato prima dell’applicazione, può causare consumo accelerato o rottura delle faccette. La parafunzione va quindi gestita con l’odontoiatra, in genere con un bite, prima di procedere.

Faccetta, corona o sbiancamento: come capire cosa mi serve?

Lo sbiancamento agisce solo sul colore ed è la prima scelta quando forma e posizione dei denti sono soddisfacenti. La faccetta riveste la superficie esterna e serve a correggere anche forma, lunghezza, spazi o macchie resistenti. La corona ricopre il dente a 360 gradi e si usa quando la struttura è gravemente compromessa. La distinzione la stabilisce la visita di diagnosi.