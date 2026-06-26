A partire dalle ore 20:00 di oggi, venerdì 26 giugno 2026, e fino alle ore 20:00 del 3 luglio 2026, la città di Alessandria sarà interessata da una serie di interventi di ripristino della pavimentazione stradale. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, nelle zone coinvolte saranno istituiti il divieto di fermata e sosta e il restringimento della carreggiata.

Le strade interessate dai lavori

Il cantiere seguirà un cronoprogramma che prevede lo spostamento progressivo delle attività: si passerà al tratto successivo solo una volta terminate le operazioni in quello precedente. Le vie coinvolte sono:

Via Giulio Cesare Cordara (tra piazza d’Azeglio e via Marengo);

(tra piazza d’Azeglio e via Marengo); Via Oberdan (tra via Giulio Cesare Cordara e via Montello);

(tra via Giulio Cesare Cordara e via Montello); Via Montello (tra corso Cento Cannoni e via Marsala);

(tra corso Cento Cannoni e via Marsala); Corso La Marmora (tra piazza Valfrè e via Ghilini);

(tra piazza Valfrè e via Ghilini); Corso Cento Cannoni (tra piazza Garibaldi e via Montebello della Battaglia, e tra corso La Marmora e via XXIV Maggio);

(tra piazza Garibaldi e via Montebello della Battaglia, e tra corso La Marmora e via XXIV Maggio); Via Giovanni Lanza (tra via Merula e corso Cento Cannoni);

(tra via Merula e corso Cento Cannoni); Corso Teresio Borsalino (semicarreggiata Nord, tra via XX Settembre e via Savona, inclusa l’intersezione con via XX Settembre);

(semicarreggiata Nord, tra via XX Settembre e via Savona, inclusa l’intersezione con via XX Settembre); Via Savona ;

; Via Teresa Castellani ;

; Via Aspromonte (tra via Livorno e via Napoli, inclusa l’intersezione);

(tra via Livorno e via Napoli, inclusa l’intersezione); Corso Crimea ;

; Via Marsala (tra corso La Marmora e via Montello).

Accessi e limitazioni

Durante l’intero periodo dei lavori, sarà sempre garantito l’accesso ai residenti per entrare e uscire dai propri passi carrai. Il divieto di transito e sosta non si applica, ovviamente, ai mezzi operativi dell’impresa incaricata dell’esecuzione degli interventi.