Durante un’operazione antidroga veniva portata a compimento un’attività di polizia giudiziaria dagli Agenti della squadra investigativa del Commissariato PS di Ventimiglia alla guida del Dirigente Vice Questore Dr. paolo Arena. Da diverso tempo, i Poliziotti avevano acquisito informazioni di rilievo in merito allo spaccio di stupefacenti messo in atto da un giovane originario del Sudamerica, trapiantato in Liguria. Per sondare la veridicità delle notizie assunte, gli Agenti effettuavano servizi di perlustrazione ad ampio raggio con autovetture civette per evitare di destare sospetti e poter così cogliere di sorpresa i responsabili. Nel pomeriggio, in C.so Genova, intercettata l’autovettura con la quale il giovane viaggiava, gli Agenti, passando allo scoperto, intimavano l’ALT Polizia, peraltro in condizioni meteo particolarmente avverse per l’improvviso temporale abbattutosi in quel frangente, costringendo il conducente ad arrestare la sua marcia. Sopraggiungevano sul posto altre due pattuglie volanti in presenza delle quali si procedeva alla perquisizione del mezzo. Nel veicolo, non veniva rinvenuto alcunché di indiziario e solo la perquisizione personale al soggetto riscontrava positivamente i sospetti degli investigatori : infatti, nelle parti intime , il giovane aveva occultato un corposo involucro di plastica con all’interno cocaina del peso complessivo di gr 100,00. In una corsa contro il tempo, i Poliziotti estendevano l’atto perquisitivo nell’abitazione di residenza ed ivi, nella camera da letto, sotto il letto, rinvenivano altra droga, sempre cocaina, del peso di gr. 73,00 oltre al bilancino di precisione e la macchina sottovuoto per il confezionamento. Il materiale e tutto lo stupefacente per complessivi 173 grammi, veniva posto in sequestro probatorio. Il giovane, inchiodato alle sue responsabilità dalle evidenze oggettive, veniva dichiarato in stato di arresto. Il PM di turno della Procura Imperiese, opportunamente avvisato, disponeva gli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

Correlati