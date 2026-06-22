Sabato mattina di controlli movimentati per gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia. Intorno alle 08:45, le volanti hanno intercettato e bloccato in Corso Genova un’autovettura che procedeva con pericolose manovre a zig-zag. A bordo si trovavano cinque persone in evidente stato di alterazione alcolica: i successivi controlli hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due cittadini comunitari, sanzionati a vario titolo per guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti ad offendere.
L’inseguimento e l’atteggiamento dei passeggeri
Gli operatori di pattuglia hanno notato il veicolo procedere in modo azzardato nei pressi di un’intersezione semaforica, con il serio rischio di compromettere la sicurezza stradale. Attivati i sistemi di segnalazione acustica e luminosa, gli agenti si sono posti all’inseguimento, riuscendo a fermare la corsa dell’auto poco dopo, vicino a un distributore di carburante.
I cinque individui a bordo sono scesi dalla vettura manifestando fin da subito un atteggiamento aggressivo. Nonostante le difficoltà di deambulazione e l’alito vinoso che denotavano un palese stato di alterazione psicofisica, i soggetti hanno ignorato i moniti delle forze dell’ordine. Non rispettando la distanza di sicurezza, si sono avvicinati ai poliziotti tenendo le mani nascoste dietro la schiena o nelle tasche dei pantaloni, un comportamento che ha indotto gli agenti a procedere con un’immediata perquisizione sul posto per scongiurare la presenza di armi.
L’esito delle perquisizioni: droga e armi da taglio
I controlli estesi alle persone e all’abitacolo del veicolo hanno portato a due ritrovamenti specifici:
- All’interno della calza del piede destro di uno degli occupanti è stato trovato un piccolo involucro contenente 0,73 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato all’Autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.
- Nel vano portaoggetti lato guida è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con manico in legno e lama flessibile di 8 centimetri dotata di blocco, di cui è vietato il porto in modo assoluto. Il soggetto che ne ha rivendicato la proprietà è stato deferito per il porto di oggetti atti ad offendere, in applicazione delle nuove normative previste dal decreto sicurezza 23/2026.
Ritiro del veicolo e provvedimenti di allontanamento
Il conducente del mezzo, mostratosi non collaborativo per tutta la durata dell’operazione, è stato sottoposto al test con l’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l.
Al termine degli accertamenti, a suo carico sono scattati diversi provvedimenti:
- Il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.
- Una sanzione per violazione del Codice della Strada, in quanto sprovvisto di patente di guida al momento del controllo.
- Il sequestro amministrativo dell’autovettura.
Per i soggetti coinvolti verrà ora proposta la misura del divieto di ritorno nel comune di Ventimiglia.