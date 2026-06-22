Sabato mattina di controlli movimentati per gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia. Intorno alle 08:45, le volanti hanno intercettato e bloccato in Corso Genova un’autovettura che procedeva con pericolose manovre a zig-zag. A bordo si trovavano cinque persone in evidente stato di alterazione alcolica: i successivi controlli hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due cittadini comunitari, sanzionati a vario titolo per guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti ad offendere.

L’inseguimento e l’atteggiamento dei passeggeri

Gli operatori di pattuglia hanno notato il veicolo procedere in modo azzardato nei pressi di un’intersezione semaforica, con il serio rischio di compromettere la sicurezza stradale. Attivati i sistemi di segnalazione acustica e luminosa, gli agenti si sono posti all’inseguimento, riuscendo a fermare la corsa dell’auto poco dopo, vicino a un distributore di carburante.

I cinque individui a bordo sono scesi dalla vettura manifestando fin da subito un atteggiamento aggressivo. Nonostante le difficoltà di deambulazione e l’alito vinoso che denotavano un palese stato di alterazione psicofisica, i soggetti hanno ignorato i moniti delle forze dell’ordine. Non rispettando la distanza di sicurezza, si sono avvicinati ai poliziotti tenendo le mani nascoste dietro la schiena o nelle tasche dei pantaloni, un comportamento che ha indotto gli agenti a procedere con un’immediata perquisizione sul posto per scongiurare la presenza di armi.

L’esito delle perquisizioni: droga e armi da taglio

I controlli estesi alle persone e all’abitacolo del veicolo hanno portato a due ritrovamenti specifici:

All’interno della calza del piede destro di uno degli occupanti è stato trovato un piccolo involucro contenente 0,73 grammi di hashish. L’uomo è stato segnalato all’Autorità amministrativa per uso personale di stupefacente.

Nel vano portaoggetti lato guida è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con manico in legno e lama flessibile di 8 centimetri dotata di blocco, di cui è vietato il porto in modo assoluto. Il soggetto che ne ha rivendicato la proprietà è stato deferito per il porto di oggetti atti ad offendere, in applicazione delle nuove normative previste dal decreto sicurezza 23/2026.

Ritiro del veicolo e provvedimenti di allontanamento

Il conducente del mezzo, mostratosi non collaborativo per tutta la durata dell’operazione, è stato sottoposto al test con l’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l.

Al termine degli accertamenti, a suo carico sono scattati diversi provvedimenti:

Il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Una sanzione per violazione del Codice della Strada, in quanto sprovvisto di patente di guida al momento del controllo.

Il sequestro amministrativo dell’autovettura.

Per i soggetti coinvolti verrà ora proposta la misura del divieto di ritorno nel comune di Ventimiglia.