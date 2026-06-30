Domani mattina, mercoledì 1° luglio alle ore 10.30, la Sala Giunta del Comune di Tortona ospiterà la firma ufficiale del protocollo d’intesa che segna l’avvio del nuovo Centro di Ascolto e Indirizzo Legale. Il progetto è promosso dall’Amministrazione comunale in stretta sinergia con l’Ordine degli Avvocati di Alessandria e la Caritas Diocesana di Tortona.

I firmatari del protocollo

L’intesa, che darà vita a questo nuovo presidio sul territorio, vedrà riuniti i vertici degli enti promotori. A sottoscrivere formalmente il documento in Municipio saranno:

Federico Chiodi , Sindaco di Tortona.

, Sindaco di Tortona. Paolo Ponzio , Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria.

, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria. Luca Simoni, Direttore della Caritas Diocesana di Tortona.