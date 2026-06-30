Da alcuni mesi Elisabetta Lampugnani è Direttrice della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, rafforzando ulteriormente l’organico di professionisti che operano quotidianamente all’interno dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”

La Dott.ssa Lampugnani ha portato ad Alessandria un percorso professionale di altissimo profilo maturato in oltre venticinque anni presso l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, uno dei principali ospedali pediatrici italiani, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità nell’ambito della Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica, dell’emergenza intraospedaliera, del trauma pediatrico e della formazione.

Specialista in Anestesia e Rianimazione, laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova, ha sviluppato competenze avanzate nell’assistenza anestesiologica e intensivistica del neonato, del bambino e del giovane adulto, con particolare esperienza nella gestione delle emergenze complesse, del trauma, delle vie aeree difficili, del trasporto del paziente critico e delle più moderne tecniche di supporto intensivo. Nel corso della propria carriera ha inoltre coordinato attività di qualità, formazione e ricerca clinica, partecipando a numerosi progetti scientifici nazionali e internazionali e contribuendo alla produzione di importanti pubblicazioni nel settore dell’anestesia e della terapia intensiva pediatrica.

La sua esperienza si affianca a una consolidata attività didattica, svolta nell’ambito universitario e della formazione avanzata dei professionisti sanitari, oltre a un ruolo di primo piano all’interno dell’Italian Resuscitation Council e della Società Italiana di Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica.

«Abbiamo accolto con grande soddisfazione la Dott.ssa Lampugnani nella nostra Azienda – sottolinea Valter Alpe, Direttore Generale dell’AOU AL – Il suo curriculum professionale e scientifico rappresenta un importante valore aggiunto per il Presidio Infantile e per tutta l’Azienda. La presenza di professionisti di questo livello rafforza ulteriormente il percorso di crescita che stiamo portando avanti, con l’obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie un’assistenza sempre più qualificata, multidisciplinare e innovativa».

L’ingresso della Dott.ssa Lampugnani si inserisce nel percorso di sviluppo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, recentemente riconosciuta primo IRCCS pubblico del Piemonte nell’area cardiologica e pneumologica. Un riconoscimento che rafforza la capacità dell’AOU AL di attrarre professionalità di elevato profilo e di consolidare l’integrazione tra assistenza, ricerca e innovazione, valorizzando anche il ruolo strategico dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” all’interno della rete pediatrica regionale.