L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e Sommelier (ONAV), attraverso la sua Sezione di Alessandria, ha inviato una lettera ai Sindaci del territorio provinciale per proporre una stretta collaborazione istituzionale con le Amministrazioni locali. L’obiettivo dell’iniziativa, estesa anche ad associazioni di categoria, proloco, enoteche ed enti come il Gran Monferrato e i musei della DOC e della Pietra da Cantoni, è promuovere la cultura del vino, incoraggiare il consumo consapevole e valorizzare le produzioni locali attraverso la competenza e la divulgazione di qualità.

Un partner per la crescita del territorio e delle eccellenze

La Sezione ONAV di Alessandria, guidata dal Delegato Luca Gioanola, si candida come alleato strategico per mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli enti locali il proprio bagaglio tecnico e culturale. Nello specifico, l’associazione esprime la piena disponibilità a collaborare per organizzare, guidare e promuovere svariate iniziative:

Eventi enogastronomici e iniziative territoriali in sinergia con i vari operatori e le filiere produttive locali.

Corsi di formazione professionale e amatoriale, masterclass, seminari e convegni a tema.

Sessioni di assaggio guidato, incontri di analisi sensoriale, abbinamento cibo-vino e approfondimenti tecnici.

Progetti educativi in stretta collaborazione con il mondo scolastico, rivolgendosi in primis agli istituti agrari, di enologia e alberghieri.

Percorsi di approfondimento dedicati non esclusivamente al vino, ma estesi anche all’olio, ad altre bevande e ai prodotti agroalimentari d’eccellenza, come i formaggi.

La storia dell’associazione e la visione per il futuro

Fondata ad Asti nel 1951, ONAV rappresenta una delle istituzioni italiane più longeve e autorevoli dedicate alla cultura enologica. L’organizzazione opera avvalendosi di un solido impianto scientifico, garantito dalla collaborazione costante con università, centri di ricerca ed esperti di viticoltura ed enologia. I suoi assaggiatori qualificati, infatti, partecipano regolarmente alle commissioni di assaggio DOC e DOCG, oltre a contribuire a concorsi, pubblicazioni e guide di settore di alto livello.

Tutta questa competenza viene ora offerta per stimolare il rilancio e la visibilità del territorio alessandrino. Come spiegato dal Delegato Luca Gioanola nella lettera inviata ai Primi Cittadini: “Riteniamo che una collaborazione tra ONAV e Amministrazioni comunali possa rappresentare un concreto strumento di valorizzazione del territorio, con ricadute positive in termini di formazione dei cittadini, consumo consapevole, promozione delle eccellenze locali, attrattività turistica e sviluppo economico”. Un’opportunità per fare rete e guardare al futuro, poiché, prosegue Gioanola, “investire nella cultura del vino e dei prodotti enogastronomici significa infatti rafforzare identità, qualità e competitività del territorio, offrendo al contempo occasioni di crescita e visibilità condivisa”.