L’affascinante e storica cornice dell’Abbazia cistercense (XII sec.) di Rivalta Scrivia, in provincia di Alessandria, si prepara a ospitare un evento musicale e spirituale di grande spessore. Domenica 28 giugno 2026, alle ore 17:00, si terrà infatti il concerto “Laudato si’”, un appuntamento inserito nelle celebrazioni del periodo 1226-2026 per l’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia di S. Maria Assunta in Rivalta Scrivia e dal Comitato Gruppo Amici dell’Abbazia di Rivalta Scrivia, e vanta il patrocinio del Comune di Tortona oltre al sostegno del Comitato Nazionale per San Francesco 1226-2026.

Un viaggio sonoro tra le fonti medievali

Il programma della serata prevede l’esecuzione di suggestive musiche tratte dal rinomato Laudario di Cortona e da altre autorevoli fonti di epoca medievale. Lo spettacolo, a ingresso libero, è ideato e portato in scena dall’Ensemble Vocale e Strumentale “Audite Nova” di Voghera, sotto la guida esperta del direttore Mario Giaccoboni.

I protagonisti sul palcoscenico

La ricchezza dell’esibizione sarà garantita da un organico variegato composto da musicisti, cantanti e voci narranti che impiegheranno anche rari strumenti storici:

Soprano: Paola Comerio.

Paola Comerio. Organo portativo: Carlo Matti.

Carlo Matti. Fiati: Alessio Zanovello.

Alessio Zanovello. Percussioni: Valerio Vinci.

Valerio Vinci. Arpa medievale: Camillo Vespoli.

Camillo Vespoli. Symphonia e liuto: Luciano Bernardi.

Luciano Bernardi. Esraj e tampura: Mauro Bove.

Mauro Bove. Voce recitante: Gabriele Maggiori.