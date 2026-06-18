Alessandria è pronta per ospitare l’edizione 2026 del San Giorgio Festival, la rassegna che dal 20 al 30 giugno porterà nella splendida cornice del Complesso Monumentale della Cittadella un calendario di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo, allo spettacolo e alla cultura.

Il Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della Città attraverso una programmazione capace di coinvolgere pubblici differenti e di consolidare il ruolo della Cittadella come spazio di aggregazione, intrattenimento e promozione culturale.

L’edizione 2026, a cura del Gruppo Audere, in collaborazione con Alegas – Gruppo Iren, propone un calendario che unisce grandi nomi della musica italiana, appuntamenti di narrazione e spettacoli dal forte valore divulgativo, accanto a eventi esperienziali e partecipativi aperti a tutte le generazioni.

Di seguito il programma:

· 20 giugno – La vita a 30 anni – Festival Edition

· 21 giugno – Holi Splash Run

· 25 giugno – Arisa

· 26 giugno – Nek

· 28 giugno – Federico Buffa con ‘Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba’

· 30 giugno – Marco Masini

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale cittadina e ad attrarre visitatori provenienti da tutto il Piemonte e dalle regioni limitrofe.

Il Sindaco della Città di Alessandria Giorgio Abonante dichiara: “Il San Giorgio Festival rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario culturale estivo della nostra Città. La quarta edizione del Festival musicale e di spettacolo (che prima non c’era), porterà nei prossimi giorni artisti di grande rilievo alla Cittadella, uno dei luoghi più identitari di Alessandria con un fascino enorme. Il bando del Comune di Alessandria ha prodotto una manifestazione capace di unire musica, spettacolo, sport, divulgazione e momenti di partecipazione rivolti a pubblici diversi. La presenza di artisti e protagonisti di rilievo nazionale, insieme a iniziative pensate per coinvolgere tutte le generazioni, conferma la capacità di Alessandria di proporre un’offerta culturale attrattiva e di qualità. Siamo certi che questa edizione, come le tre precedenti, saprà richiamare un pubblico numeroso per appuntamenti appassionanti e coinvolgenti.”.

Marco Sabotti, Direttore di Produzione del Gruppo Audere, commenta: “Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione del San Giorgio Festival, un progetto che nasce dalla volontà condivisa di valorizzare Alessandria e uno dei suoi luoghi più rappresentativi, la Cittadella. Crediamo che gli eventi culturali e gli spettacoli dal vivo possano rappresentare uno strumento concreto di promozione del territorio, capace di generare partecipazione, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per il tessuto economico e sociale locale. Come Audere abbiamo lavorato per costruire una programmazione di qualità, pensata per coinvolgere pubblici differenti e offrire alla città un appuntamento capace di coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del patrimonio. Ringraziamo il Comune di Alessandria per la collaborazione e la fiducia accordataci: siamo convinti che il San Giorgio Festival possa rappresentare un importante tassello nel percorso di crescita e di promozione della Cittadella come polo di riferimento per i grandi eventi e le iniziative culturali del territorio”.

Per informazioni e aggiornamenti:

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