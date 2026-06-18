Il borgo di Casalnoceto si prepara a celebrare in musica l’inizio della stagione estiva con un appuntamento culturale di grande fascino. Domenica 21 giugno 2026, alle ore 21.00, la suggestiva cornice di Piazza A. Spinola ospiterà il concerto dal vivo “Fotogrammi Sonori – Musiche da Film”. L’evento, promosso e organizzato dal Comune di Casalnoceto, nasce per festeggiare due ricorrenze speciali: la Giornata Internazionale della Musica e il Solstizio d’Estate.
Le colonne sonore protagoniste in piazza
Come illustrato nella locandina ufficiale dell’evento, la serata offrirà un viaggio sonoro attraverso i temi musicali che hanno fatto la storia della cinematografia. Il repertorio della manifestazione sarà interamente dedicato alla reinterpretazione delle più celebri colonne sonore ed emozionanti musiche da film.
La Chitarrorchestra Città di Voghera sul palcoscenico
A dare corpo e note a questo suggestivo percorso artistico sarà un ensemble d’eccezione, molto noto nel panorama locale:
- L’orchestra: Il palcoscenico di Piazza A. Spinola vedrà l’esibizione della Chitarrorchestra Città di Voghera.
- La direzione: La direzione artistica e musicale del concerto sarà affidata alla guida esperta del Maestro Federico Lisandria.
- La conduzione: A introdurre i brani, guidando il pubblico alla scoperta delle storie e dei retroscena delle composizioni cinematografiche, sarà il presentatore Massimo Malacalza.