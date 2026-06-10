Sabato 13 giugno, la suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria e S. Siro a Sale ospiterà un imperdibile appuntamento musicale. Protagonista della serata sarà l’Ensemble Aure Placide, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio sonoro intitolato “Musiche dal Medioevo al cuore del Seicento”.
I protagonisti e i dettagli della serata
Il concerto, il cui inizio è programmato per le ore 21.15, vedrà esibirsi una formazione di talentuosi musicisti specializzati nel repertorio e negli strumenti d’epoca.
Come illustrato nella locandina ufficiale dell’evento (locandina_3.jpg), saliranno sul palco:
- Anna Bergamini: Soprano
- Gian Luigi Ghiringhelli: Controtenore
- Eleonora Ghiringhelli: Viola da gamba
- Virginia Ghiringhelli: Viola da gamba
- Daniele Stefanelli: Clavicembalo
- Carlo Gomiero: Flauto e tiorba
Gli enti promotori e i sostenitori
L’iniziativa culturale vanta l’appoggio e la collaborazione di numerose realtà istituzionali e associative del territorio. Sulla locandina figurano infatti i patrocini della Provincia di Alessandria e dell’associazione Amici Santa Maria, oltre allo stemma civico locale.
L’evento è inoltre realizzato con il prezioso contributo e supporto di:
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
- Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona
- Progetto “Città e Cattedrali” (ideato da Fondazione CRT)