Sabato 13 giugno, la suggestiva cornice della Chiesa di S. Maria e S. Siro a Sale ospiterà un imperdibile appuntamento musicale. Protagonista della serata sarà l’Ensemble Aure Placide, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio sonoro intitolato “Musiche dal Medioevo al cuore del Seicento”.

I protagonisti e i dettagli della serata

Il concerto, il cui inizio è programmato per le ore 21.15, vedrà esibirsi una formazione di talentuosi musicisti specializzati nel repertorio e negli strumenti d’epoca.

Come illustrato nella locandina ufficiale dell’evento (locandina_3.jpg), saliranno sul palco:

Anna Bergamini: Soprano

Soprano Gian Luigi Ghiringhelli: Controtenore

Controtenore Eleonora Ghiringhelli: Viola da gamba

Viola da gamba Virginia Ghiringhelli: Viola da gamba

Viola da gamba Daniele Stefanelli: Clavicembalo

Clavicembalo Carlo Gomiero: Flauto e tiorba

Gli enti promotori e i sostenitori

L’iniziativa culturale vanta l’appoggio e la collaborazione di numerose realtà istituzionali e associative del territorio. Sulla locandina figurano infatti i patrocini della Provincia di Alessandria e dell’associazione Amici Santa Maria, oltre allo stemma civico locale.

L’evento è inoltre realizzato con il prezioso contributo e supporto di:

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Progetto “Città e Cattedrali” (ideato da Fondazione CRT)