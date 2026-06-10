Sabato 13 giugno, la località Biagasco nel Comune di Pozzol Groppo ospiterà un importante pomeriggio di memoria e riflessione intitolato “Donne e Resistenza ieri e oggi”. L’evento, organizzato nella cornice dell’80° anniversario della nascita della Repubblica e del Voto alle Donne, vedrà l’inaugurazione di un’opera commemorativa e un ricco momento di dibattito.

L’omaggio ad Anna Maria Mascherini al Sacrario Partigiano

Il programma del pomeriggio prenderà il via alle ore 16.00 con un momento solenne: presso il Sacrario Partigiano si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’opera dedicata alla memoria di Anna Maria Mascherini. Un gesto per mantenere viva la memoria storica in un anno particolarmente significativo per i diritti civili e democratici del nostro Paese.

Il dibattito: voci a confronto nei giardini

A seguire, gli spazi del piazzale dei giardini faranno da cornice all’incontro pubblico, che metterà in dialogo figure di spicco del panorama storico e giornalistico. Il dibattito sarà sapientemente coordinato da Samantha Bisio, Vice presidente dell’ANPI Provinciale di Pavia.

Al tavolo dei relatori si alterneranno:

Antonella Ferraris (direttrice ISRAL Istituto – Alessandria)

(direttrice ISRAL Istituto – Alessandria) Cristina Franceschi (presidente Fondazione Roberto Franceschi)

(presidente Fondazione Roberto Franceschi) Alessia Manzi (reporter indipendente)

(reporter indipendente) Nadia Meriggi (sezione didattica Istoreco – Pavia)

Ad accompagnare i momenti di riflessione ci sarà un intrattenimento musicale curato da Antonio Carta e Camillo Moroni, come riportato nel manifesto ufficiale dell’evento (locandina tortona_2.jpg).

La nuova vetrina espositiva e le informazioni utili

Il programma si concluderà sempre all’insegna del ricordo e della valorizzazione storica. Al termine del dibattito, infatti, presso il Memoriale verrà inaugurata una nuova vetrina espositiva interamente dedicata alle Donne Partigiane.

Gli organizzatori precisano inoltre un’importante nota logistica: in caso di maltempo, l’incontro pomeridiano non verrà annullato ma si terrà al coperto, presso la sede del Memoriale Partigiano (con posti limitati). L’iniziativa vede la collaborazione e il sostegno di diverse realtà, tra cui i comitati ANPI di Alessandria e Pavia, l’ISRAL, la Fondazione Roberto Franceschi e l’Istituto Pavese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea.