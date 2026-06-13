La musica dal vivo torna grande protagonista delle calde serate estive a Diano Marina. La storica Banda Musicale “Città di Diano Marina” è infatti pronta ad allietare residenti e turisti con un imperdibile ciclo di tre concerti serali. Un’occasione perfetta per ritrovarsi, condividere la passione per le sette note e vivere il centro cittadino all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

La location e gli orari

Tutti gli appuntamenti musicali avranno come suggestivo palcoscenico a cielo aperto Piazza Martiri della Libertà, il cuore pulsante della città, offrendo così una cornice ideale per le esibizioni dell’ensemble cittadino.

L’orario di inizio di ogni singolo spettacolo è fissato per le ore 21:15. Per favorire la massima partecipazione popolare, l’ingresso a tutti i concerti in programma sarà totalmente libero e gratuito.

Il calendario degli appuntamenti

Il programma estivo curato dalla Banda Musicale accompagnerà il pubblico per tutta la durata della bella stagione, dalla fine della primavera fino agli sgoccioli dell’estate.

Ecco le tre date da segnare in agenda:

Giovedì 18 giugno 2026

Mercoledì 29 luglio 2026

Giovedì 10 settembre 2026

Tre serate imperdibili per applaudire i talentuosi musicisti locali e lasciarsi trasportare dalle note sotto il cielo stellato di Diano Marina.