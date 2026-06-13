Una mattinata immersi nella natura, tra i colori inebrianti e i profumi inconfondibili della lavanda, con un nobile obiettivo: sostenere attivamente la ricerca sanitaria del territorio. È questo lo spirito che anima la speciale iniziativa organizzata dall’Associazione Luce sulla Ricerca ODV per la mattinata di domenica 14 giugno.

Alla scoperta di un piccolo angolo di Provenza

L’evento, in programma dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si svolgerà nella splendida cornice agricola di Lavanda Villa Roveda, situata in via Bricco Roveda a Valle San Bartolomeo.

I partecipanti avranno l’opportunità unica di visitare il suggestivo percorso tra i filari in fiore, scoprendo la storia affascinante di questa realtà. Nata nel 2020 dalla grande passione di una famiglia, l’azienda ha saputo trasformare un terreno precedentemente incolto in un vero e proprio spicchio di Provenza alle porte della città. Il progetto, che mira a valorizzare il paesaggio locale, si distingue in particolare per la coltivazione della pregiata Lavandula Intermedia “Grosso”, creando così un ideale ponte botanico e culturale tra il Piemonte e il sud della Francia.

Il programma della mattinata e la finalità benefica

L’appuntamento domenicale sarà scandito da momenti di scoperta e di piacevole condivisione:

Visita guidata: una passeggiata rilassante e istruttiva tra le piante di lavanda nel pieno del loro splendore cromatico e olfattivo.

una passeggiata rilassante e istruttiva tra le piante di lavanda nel pieno del loro splendore cromatico e olfattivo. Momento conviviale: al termine della camminata verrà offerto un rinfresco per concludere in allegria l’esperienza.

Per prendere parte all’iniziativa è richiesto un contributo di 10 euro. Il ricavato dell’evento non andrà disperso: la somma sarà infatti devoluta a Solidal per la Ricerca, per andare a finanziare e sostenere in modo concreto le attività e gli importanti progetti scientifici portati avanti dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Questa passeggiata si inserisce a pieno titolo nel più ampio calendario di eventi promossi dall’Associazione Luce sulla Ricerca, da sempre in prima linea per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza vitale della ricerca medica e per raccogliere i fondi necessari al lavoro dei ricercatori all’interno dell’AOU AL.

Info e prenotazioni

Per ottenere ulteriori informazioni sull’evento o per prenotare il proprio posto tra i filari di lavanda, è possibile contattare direttamente l’Associazione Luce sulla Ricerca chiamando il numero telefonico 379 3447053.