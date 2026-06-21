Entra nel vivo la programmazione estiva della SOMS di Novi Ligure, che si prepara ad accogliere il pubblico nella suggestiva cornice del proprio giardino con un doppio appuntamento all’insegna dell’aggregazione e della cultura. Si parte mercoledì 24 giugno con la musica dal vivo dei Majin Blues per il format “Aperisoms”, mentre lunedì 29 giugno andrà in scena l’impegno civile con lo spettacolo teatrale “106 Garofani Rossi” dedicato a Giacomo Matteotti, inserito all’interno della rassegna “Piccolo Teatro Solidale”.

Mercoledì 24 giugno: il viaggio musicale dei Majin Blues

Il primo evento della settimana vedrà protagonista il palco del giardino estivo con il ritorno degli amatissimi “Aperisoms”. A partire dalle ore 21:00, la serata sarà animata dalla grande energia dei Majin Blues. La band proporrà un affascinante percorso tra le mille sfaccettature della musica, promettendo sonorità calde e potenti in grado di far ballare e divertire il pubblico. Il repertorio spazierà dai grandi classici del blues fino al cantautorato, toccando artisti del calibro di Howlin’ Wolf, Joe Bonamassa, The Doors e Fabrizio De André.

La formazione del gruppo che si esibirà è composta da:

Gerardo Baldassarre (voce)

(voce) Edoardo Traverso (tastiera)

(tastiera) Luca Guarnieri (batteria)

(batteria) Daniele Dardato (chitarra elettrica)

(chitarra elettrica) Lorenzo Zimarro (basso)

(basso) Federico Bertolini (tromba e chitarra)

L’ingresso alla serata musicale sarà libero a partire dalle ore 19:30, con la possibilità di gustare un aperi-cena a base di piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e carne alla brace. Il servizio beverage sarà curato in collaborazione con il St George Pub per la birra alla spina e con Christopher Rovella (Federazione Italiana Barman) per i drink.

Lunedì 29 giugno: il teatro per ricordare Matteotti

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 29 giugno, sempre alle ore 21:00 e nella versione estiva all’aperto. I riflettori si accenderanno sull’intensa opera di impegno civile “106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista”, prodotta da Quizzy Teatro e scritta da Sergio Angelo Notti.

Il titolo dello spettacolo richiama esplicitamente il numero degli interventi che Giacomo Matteotti tenne alla Camera dei Deputati prima di essere barbaramente assassinato. L’opera rende omaggio alla figura del politico esplorandone il coraggio e la dimensione privata, vista attraverso gli occhi della moglie.

Sul palco saliranno due attori per dare vita alle diverse anime della vicenda:

Monica Massone (nel ruolo di Velia Titta): evocherà la figura del marito concentrandosi sull’umanità del politico, sulla quotidianità familiare e sul proprio incrollabile sostegno durante i difficili anni delle persecuzioni.

(nel ruolo di Velia Titta): evocherà la figura del marito concentrandosi sull’umanità del politico, sulla quotidianità familiare e sul proprio incrollabile sostegno durante i difficili anni delle persecuzioni. Gianni Masella (nel ruolo degli Antagonisti): darà voce e corpo alla parte oscura della storia, interpretando figure chiave come Benito Mussolini e Amerigo Dumini, rispettivamente mandante e sicario del delitto.

L’apericena solidale e le prenotazioni

In occasione dello spettacolo teatrale del 29 giugno, la serata sarà anticipata alle ore 19:30 da un aperi-cena solidale di autofinanziamento, a cui parteciperanno anche gli stessi attori.

L’organizzazione sottolinea il profondo valore di questa iniziativa, evidenziando come l’autofinanziamento sia fondamentale «per permettere alla società di riuscire a continuare ad offrire i nostri servizi con lo scopo, in questo caso, di diffondere cultura e amore per il bello, in ogni sua forma».

Per partecipare all’aperi-cena solidale del 29 giugno è richiesta la prenotazione, scrivendo all’indirizzo email somsnovi@hotmail.com, tramite il quale verranno forniti anche tutti i dettagli relativi al menù.