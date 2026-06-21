Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, presenta la mini-rassegna “Poesia e Memoria”. Sabato 27 giugno e sabato 18 luglio 2026, lo Spazio Luigino Maccario all’interno del suggestivo Forte dell’Annunziata ospiterà due speciali appuntamenti pomeridiani dedicati all’umorismo in versi e al ricordo storico.

L’umorismo nella poesia d’oltralpe

Il primo appuntamento in cartellone, intitolato “Drôles de poésies – Poesie divertenti”, è in programma per sabato 27 giugno alle ore 16.00. Si tratterà di un originale recital in lingua francese dedicato a brevi componimenti di grandi poeti moderni. L’intero spettacolo ruoterà attorno alla parola chiave “umorismo”, con il preciso scopo di divertire, far sorridere e, a tratti, stupire il pubblico presente.

Lo spettacolo è curato da Hélène Gastaud, Patrick Megevand e Chantal Bertrand, accompagnati dalle note musicali di Jaques Burnouf. Tra gli illustri poeti che verranno evocati durante il recital figurano:

Jacques Prévert

Paul Eluard

Victor Hugo

Raymond Queneau

Sacha Guitry

Boris Vian

Jean Tardieu

Maurice Carème

Il diario di prigionia di Francesco Maccario

Il secondo incontro si terrà sabato 18 luglio, sempre alle ore 16.00. Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione del libro “Francesco Maccario, Internato Militare Italiano N°3494. Diario”. A curare il volume è Paola Maccario, che per l’occasione dialogherà con lo storico Paolo Veziano.

Il libro ripercorre le drammatiche vicende vissute da Francesco Maccario. Originario di San Biagio della Cima, venne catturato sul Brennero il 9 settembre 1943, diventando a tutti gli effetti l’Internato Militare Italiano n. 3494. La testimonianza prende vita attraverso il suo diario scritto di nascosto e in presa diretta: un quaderno lucidissimo e struggente che intreccia la fredda cronaca alle emozioni più intime, dove la paura e la malattia convivono con l’ironia, l’amicizia e la profonda nostalgia di casa.

Informazioni e contatti

Gli eventi si terranno a Ventimiglia. Per chi desiderasse ottenere maggiori informazioni o mettersi in contatto con la struttura museale, sono disponibili i seguenti recapiti:

Indirizzo: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia Telefono: 0184.351181

0184.351181 Email: museoventimiglia@gmail.com

museoventimiglia@gmail.com Sito Web: www.marventimiglia.it