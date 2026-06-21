Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 19:00 e fino a tarda serata, il suggestivo garden del Birrificio Cascina Motta di Sale (AL) ospiterà “Enjoi Derthona”. L’evento celebrerà i sapori, le eccellenze e l’identità del territorio agricolo tortonese, offrendo al pubblico una serata all’insegna della convivialità, del buon cibo e della musica dal vivo. L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo progetto associativo “Gusta Derthona”.

I protagonisti del gusto: birra agricola e prodotti locali

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro diretto tra produttori, operatori e consumatori, promuovendo una cultura del gusto strettamente legata alla sostenibilità, alla qualità e alla filiera corta.

La protagonista indiscussa sarà la birra contadina biologica, gluten free e a chilometro zero prodotta dal Birrificio Cascina Motta, una realtà agricola che cura internamente ogni fase del processo: dalla coltivazione delle materie prime fino alla trasformazione finale nel boccale.

Ad accompagnare la birra ci sarà un ricco percorso gastronomico, pensato per coprire ogni momento della serata, dall’aperitivo al dopocena, grazie alla partecipazione di importanti realtà enogastronomiche locali:

Aroma Wine Bar ed Enoteca: presente con un’attenta selezione di vini del territorio.

presente con un’attenta selezione di vini del territorio. Caseificio Terre del Giarolo: con i suoi formaggi artigianali.

con i suoi formaggi artigianali. Pianeta Margherita: per le proposte a base di pizza.

per le proposte a base di pizza. Buonovero: con i suoi richiestissimi smashburger.

con i suoi richiestissimi smashburger. Sosta Golosa: a chiudere il menù con i gelati artigianali.

Musica, relax e il debutto di “Gusta Derthona”

L’atmosfera del garden al tramonto sarà impreziosita dall’intrattenimento musicale degli Area Distorta, che cureranno la colonna sonora ideale per unire qualità, benessere e divertimento sotto il cielo estivo.

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà la presentazione ufficiale di “Gusta Derthona”. Si tratta di un progetto associativo itinerante nato per promuovere e valorizzare le produzioni d’eccellenza della zona. L’obiettivo dell’associazione è mettere in rete produttori, attività commerciali e realtà del territorio attraverso eventi, iniziative culturali e percorsi di scoperta enogastronomica.

La location e le informazioni pratiche

Gli spazi verdi della cascina e il garden della villa rappresentano il contesto naturale perfetto per celebrare questo stretto legame tra agricoltura e socialità. Per garantire il massimo comfort a tutti gli ospiti, l’organizzazione ha reso l’intera area dell’evento completamente “Zanzara Free”, consentendo di godersi la festa in totale libertà fino a tarda notte.

Di seguito il riepilogo per partecipare all’evento:

Data: Sabato 27 giugno 2026.

Sabato 27 giugno 2026. Orario: Dalle ore 19:00.

Dalle ore 19:00. Luogo: Garden del Birrificio Cascina Motta, Sale (AL).

Garden del Birrificio Cascina Motta, Sale (AL). Ingresso: Libero.

Libero. Web: Per ulteriori aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito www.cascinamotta.it.