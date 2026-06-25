Si preannuncia un’estate all’insegna del divertimento presso “Il Bowling di Diano”, che propone un programma di appuntamenti fissi pensati per animare le serate nel locale di Diano Castello. La struttura, oltre alle classiche piste da bowling, si conferma come un centro di aggregazione completo che offre pista da ballo, giochi, attrazioni, biliardo, ping pong e un’area dedicata all’aperitivo e cocktail bar.

Il programma delle serate

Per tutta la stagione estiva, il calendario prevede eventi ricorrenti che spaziano dalla musica latina al ballo liscio:

Tutti i lunedì: Serata dedicata al “Latino Americano” a partire dalle ore 21:30, con dj-set e ballerini professionisti.

Serata dedicata al “Latino Americano” a partire dalle ore 21:30, con dj-set e ballerini professionisti. Tutti i giovedì: Appuntamento con “Vai col liscio”, sempre a partire dalle 21:30.

Appuntamento con “Vai col liscio”, sempre a partire dalle 21:30. Tutti i sabati: spazio alla “Live Music Night”, con inizio previsto per le ore 22:00.

Eventi privati e informazioni utili

Oltre all’intrattenimento serale, il locale offre la possibilità di organizzare eventi privati, tra cui compleanni, feste e sessioni di team-building.

Per chi volesse consultare il calendario giornaliero aggiornato, è disponibile un QR Code dedicato presente nel materiale informativo, mentre per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 327 788 5214. La struttura si trova in via Diano S. Pietro, 105, ed è dotata di un ampio parcheggio a disposizione dei clienti.