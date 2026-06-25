Si conferma nel segno della sostenibilità ambientale e sociale l’impegno dei comuni alessandrini, con Acqui Terme, Gamalero, Gavi e Volpedo che hanno ottenuto nuovamente il prestigioso riconoscimento “Spighe Verdi” 2026, assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education. Il traguardo è stato ufficializzato giovedì 25 giugno a Roma, presso la sede del CNR, durante una cerimonia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti istituzionali dei territori premiati.

Il primato di Volpedo e le dichiarazioni dei sindaci

Per il Comune di Volpedo si tratta dell’ottavo anno consecutivo di questo riconoscimento, che la sindaca Elisa Giardini considera una vera e propria guida per l’azione amministrativa. «Il riconoscimento quest’anno viene consegnato in concomitanza con l’inizio dei lavori di smaltimento dell’amianto sull’ex bocciodromo, di tinteggiatura del mercato coperto e con la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area verde dedicata ai camper» ha dichiarato la sindaca, aggiungendo che «Spiga Verde è dunque la bussola per orientare le azioni dell’amministrazione comunale e migliorare la qualità della vita, la valorizzazione del patrimonio culturale, l’offerta turistica del nostro Comune».

Anche gli altri comuni alessandrini hanno celebrato con orgoglio la riconferma:

Acqui Terme: Il Comune fa il bis e l’assessore Rosanna Benazzo ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando l’impegno a mantenerlo nel tempo. Per l’occasione, il consigliere Orest Laniku ha ritirato la bandiera in delega al sindaco Danilo Rapetti.

Il Comune fa il bis e l’assessore Rosanna Benazzo ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando l’impegno a mantenerlo nel tempo. Per l’occasione, il consigliere Orest Laniku ha ritirato la bandiera in delega al sindaco Danilo Rapetti. Gavi: Giunto al terzo anno di riconoscimento, il sindaco Carlo Massa ha dichiarato: «Anche quest’anno, per la terza volta, al Comune di Gavi è stato assegnato il riconoscimento della Spiga Verde, a testimonianza che l’amministrazione ha lavorato con impegno per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Come sindaco, il mio obiettivo è di continuare e migliorare il percorso intrapreso».

Giunto al terzo anno di riconoscimento, il sindaco Carlo Massa ha dichiarato: «Anche quest’anno, per la terza volta, al Comune di Gavi è stato assegnato il riconoscimento della Spiga Verde, a testimonianza che l’amministrazione ha lavorato con impegno per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Come sindaco, il mio obiettivo è di continuare e migliorare il percorso intrapreso». Gamalero: Il sindaco Gian Piero Ferasin ha festeggiato il quarto anno di premiazione: «Il Comune di Gamalero è onorato di ricevere per il quarto anno il prestigioso riconoscimento, un attestato di eccellenza per la nostra comunità, che si è distinta per la sua attenzione all’ambiente e alla sostenibilità». Ha inoltre aggiunto: «La Spiga Verde è un simbolo di orgoglio per la nostra comunità, e rappresenta un impegno costante a favore dell’ambiente e della qualità della vita dei nostri cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato».

La sinergia con Confagricoltura e il valore del protocollo

Il programma Spighe Verdi non è un traguardo isolato, ma parte di un percorso continuo intrapreso dai comuni insieme ai propri cittadini, come ribadito dal presidente FEE Claudio Mazza.

La collaborazione con Confagricoltura Alessandria gioca un ruolo chiave in questo processo. Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di questo risultato. Rivolgiamo i più vivi complimenti ai sindaci dei nostri Comuni e alle rispettive strutture per le determinazione nell’avviare il percorso di valorizzazione del territorio». Aggiungendo che «il lavoro svolto insieme ai Comuni evidenzia un elemento chiave: la sostenibilità funziona quando diventa processo continuo, misurabile e condiviso».

Il direttore Cristina Bagnasco ha concluso auspicando una crescita costante della rete di enti virtuosi sul territorio, rafforzando così il protocollo per la gestione ambientale promosso dalla FEE.