Mercoledì 10 giugno alle ore 17.00, presso la Biblioteca di Serravalle Scrivia, si terrà un appuntamento dedicato alla musica e alla formazione dei giovani talenti: “Momento musicale”, concerto degli allievi del Liceo Musicale Umberto Eco di Alessandria.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per il pubblico di conoscere da vicino una delle realtà formative più significative del territorio nel campo degli studi musicali. In un contesto in cui la passione per la musica è da sempre molto diffusa, il Liceo Musicale Umberto Eco costituisce infatti, insieme al Conservatorio, uno dei principali punti di riferimento per i giovani che desiderano intraprendere un percorso di studio rigoroso e professionalizzante.

La musica è un linguaggio universale che supera confini geografici e culturali, consentendo a persone provenienti da realtà diverse di comunicare attraverso le note. Dietro ogni esecuzione musicale, tuttavia, non vi sono soltanto talento e tecnica, ma anche un articolato percorso di crescita culturale, artistica e umana. È proprio da questa visione che nasce il Liceo Musicale, indirizzo di studi che integra la preparazione liceale tradizionale con lo studio approfondito della musica, offrendo agli studenti una formazione completa e multidisciplinare.

Gli allievi affrontano infatti un percorso che comprende lo studio del primo e del secondo strumento, attività di composizione, interpretazione ed esecuzione musicale, musica d’insieme e musica da camera, affiancate alle discipline liceali quali italiano, lingue straniere, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali e storia dell’arte. Un equilibrio che permette di sviluppare competenze artistiche avanzate senza rinunciare a una solida preparazione culturale.

Al termine del quinquennio gli studenti possono proseguire il proprio percorso presso i Conservatori e gli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), accedere a qualsiasi facoltà universitaria o inserirsi in ambiti professionali legati alla musicologia, alla critica musicale, al management culturale e alle professioni tecniche del settore musicale.

Il Liceo Musicale Umberto Eco, nato nel 2014 grazie all’iniziativa di musicisti del territorio, è oggi una realtà consolidata che conta circa 125 studenti e un’orchestra che si esibisce regolarmente in tutto il Piemonte. Un punto di riferimento per l’intera provincia di Alessandria, capace di coniugare alta formazione musicale e crescita culturale.

L’istituto è diretto dal dirigente scolastico Roberto Grenna, mentre il coordinamento dell’indirizzo musicale è affidato ai professori Simone Telandro ed Enrico Pesce, ideatore e direttore del progetto orchestrale.

Il concerto del 10 giugno offrirà al pubblico l’opportunità di ascoltare giovani musicisti impegnati in esecuzioni solistiche e cameristiche attraverso un programma che comprende musiche di W. A. Mozart, Luigi Cherubini, Georg Philipp Telemann, Mauro Giuliani, Celso Machado, Heitor Villa-Lobos e Jean Naulais.

L’iniziativa vuole essere anche un riconoscimento al lavoro svolto dai docenti che accompagnano quotidianamente gli studenti nel loro percorso artistico e formativo: Mariangela Arnaboldi (pianoforte e musica da camera), Matteo Montaldi e Daniele Condello (musica da camera per il triennio), Marco Silletti ed Elena Scorza (chitarra), Laura Rosa (flauto traverso), Giulio Gianni (sassofono), Raffaella Mazzella (canto), Marco Ferrero (corno), Massimiliano Pinna (pianoforte), Alessandra Gho e Massimo Barbierato (violino).

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi alla musica classica e conoscere il lavoro di una scuola che, attraverso passione, disciplina e competenza, contribuisce a formare le nuove generazioni di musicisti del territorio.

Momento musicale

Mercoledì 10 giugno 2026 – ore 17.00

Biblioteca di Serravalle Scrivia

Ingresso libero.